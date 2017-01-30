В магазинах Säästumarket ожидаются большие скидки

Пресс-секретарь Катрин Батс сказала Postimees, что сейчас уже перестроены три магазина Säästumarket, два из которых находятся в Таллинне (Академия и Ляэнемере) и один в Раквере.

Завтра откроется четвертый переделанный в мини-Rimi магазин в Таллинне на Калевипоя.

«В будущем месяце планируется перестроить четыре магазина — на Сааремаа, в Саку, Таллинне на улицах Яарвеотса и Кярбери», - говорит Батс. На первой неделе февраля для ремонтных работ будут закрыты магазины Кихельконна (Сааремаа) и на Кярбери. На второй неделе — магазин на улице Сыле.

По данным уездной газеты Meie Maa, магазин в Курессааре, на улице Моони будет закрыт вечером 5 февраля. Здание планируется продать. В декабре окончательно был закрыт и Marja Säästumarket в Таллинне.

В период до закрытия и перестройки в магазинах Säästumarket ожидается значительное снижение цен. Батс говорит, что за неделю все промышленные товары становятся дешевле на 40 процентов, а за пару дней до закрытия такая же скидки делается на продукты.

Все работы по перестройке магазинов Säästumarket будут выполнены до осени этого года.