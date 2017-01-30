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В магазинах Säästumarket ожидаются большие скидки

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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На данный момент три магазина Säästumarket были перестроены в мини-Rimi, в феврале временно закроются и будут перестроены еще четыре.

Пресс-секретарь Катрин Батс сказала Postimees, что сейчас уже перестроены три магазина Säästumarket, два из которых находятся в Таллинне (Академия и Ляэнемере) и один в Раквере.

Завтра откроется четвертый переделанный в мини-Rimi магазин в Таллинне на Калевипоя.

«В будущем месяце планируется перестроить четыре магазина — на Сааремаа, в Саку, Таллинне на улицах Яарвеотса и Кярбери», - говорит Батс. На первой неделе февраля для ремонтных работ будут закрыты магазины Кихельконна (Сааремаа) и на Кярбери. На второй неделе — магазин на улице Сыле.

По данным уездной газеты Meie Maa, магазин в Курессааре, на улице Моони будет закрыт вечером 5 февраля. Здание планируется продать. В декабре окончательно был закрыт и Marja Säästumarket в Таллинне.

В период до закрытия и перестройки в магазинах Säästumarket ожидается значительное снижение цен. Батс говорит, что за неделю все промышленные товары становятся дешевле на 40 процентов, а за пару дней до закрытия такая же скидки делается на продукты.

Все работы по перестройке магазинов Säästumarket будут выполнены до осени этого года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАRimisäästumarketзакрытиераспродажа
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Вопрос читателя: когда окончательно закроют магазины Säästumarket?

Вопрос читателя: когда окончательно закроют магазины Säästumarket? 1

«В прошлом году объявили о закрытии магазинов Säästumarket и обещали это сделать в начале года. Когда точно будут закрыты магазины, а другие переделаны в Rimi?» - спрашивает читатель Rus.Postimees. Фото: людей ввел в ступор открывшийся вместо Säästumarket магазин Rimi

Фото: людей ввел в ступор открывшийся вместо Säästumarket магазин Rimi 4

Закрывшийся несколько недель назад в Раквере магазин Säästumarket сегодня вновь открыл свои двери, но теперь это уже мини-Rimi, передает Virumaa Teataja.
Ценовое сравнение: сколько стоят продукты в Rimi и в Säästumarket

Ценовое сравнение: сколько стоят продукты в Rimi и в Säästumarket 2

Магазины Säästumarket, известные как сеть дешевых супермаркетов, с нового года закрываются. Это известие обеспокоило многих потребителей и заставило задуматься о том, как перемены отразятся на кошельке. Что будет на месте магазинов Säästumarket, которые не заменят на Rimi?

Что будет на месте магазинов Säästumarket, которые не заменят на Rimi?

В начале недели Rimi сообщил, что сеть магазинов Säästumarket прекращает свое существование в Эстонии. Часть из них превратиться в магазины Rimi, а другие просто закроются. Но что будет со зданиями, где раньше были магазины? В Эстонии закроют магазины Säästumarket

В Эстонии закроют магазины Säästumarket 4

Начиная со следующего года торговая сеть Säästumarket в Эстонии перестанет существовать. Большинство магазинов будет переделаны в Rimi, сообщает Postimees.
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