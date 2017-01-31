Из проруби выловили труп молодого человека

27 января в 20.35 в Кризисный центр поступило сообщение о том, что в Рапламаа в поселке Кохила в реке рядом с улицей Теэстузе находится человек. Прибывшие на место спасатели начали поиски, но никого в находящейся в 15 м от берега проруби не обнаружили, сообщила пресс-секретарь полиции Мария Гоняк.

Полиция установила, что в воду упал 21-летний молодой человек. В субботу и воскресенье полиция продолжила поиски. Водолазы проверили дно реки в районе происшествия, но это не принесло результата. В понедельник полиция проверила берега.

Сегодня к поискам были привлечены водолазы Военно-морских сил. Дно обследовали пять водолазов, и днем было обнаружено тело упавшего в воду мужчины.

По словам осуществлявшего поиски старшего водолаза Военно-морских сил Имре Аллъярве, важным фактором в случае подводных поисков является видимость под водой. Видимость в районе поисков была почти полметра. "Мы проводили поиски с помощью гидролокатора и фонарика", - добавил он. - После соответствующей подготовки команды поиски длились почти полчаса".