Пограничные зоны устанавливаются для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ", говорится в документах, опубликованных на портале правовой информации.

Согласно приказу главы ФСБ, власти Смоленской, Псковской, Брянской области должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, а также организовать установку предупреждающих знаков.

Ранее пограничных зон на границах России и Белоруссии не было.

В начале января Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государств ЕС. Граждане этих стран, прибывшие в международный аэропорт Минска, смогут в течение пяти дней находиться на территории страны без получения визы.

Правила, введенные белорусскими властями, не распространяются на тех, кто приезжает в Минск, чтобы затем вылететь в Россию, а также на пассажиров, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России.

В России сейчас также обсуждается возможность введения безвизового режима для иностранцев, прилетающих в Санкт-Петербург. Этого добиваются власти города. Сейчас их предложения рассматривает совет безопасности России и министерство иностранных дел.