Фото: уютная и светлая квартира в Кристийне ищет нового хозяина

Эта квартира привлекает просторной планировкой на обе стороны дома, светлой деревянной мебелью и пастельными тонами. Площадь квартиры - около 50 м2.

Фото: KV.EE

Не только мебель там деревянная! Из дерева изготовлены многие предметы интерьера. Например, вазы для фруктов и всевозможные ящички.

Фото: KV.EE

Бывает так, что в квартирах с особенно модным дизайном книги (если они есть вообще! - прим.ред.) запрятаны глубоко в шкафы. Здесь же они открыто стоят на полках и очень украшают интерьер.

Фото: KV.EE

Есть в квартире даже специальный уголок для чтения.

Фото: KV.EE

Кухня - маленькая, поэтому хозяева отказались от идеи установки больших шкафов. Посуда и кухонная утварь расположены на открытых полках.

Фото: KV.EE

В туалете на стене - старые почтовые ящики, остроумно приспособленные для хранения мелочей.

Фото: KV.EE

Вся квартира выдержана в светлых пастельных тонах. Тем ярче и выразительней выглядят разноцветные двери.

Фото: KV.EE

Дополнительную информацию о квартире найдете на странице KV.EE!