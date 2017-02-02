Фото: уютная и светлая квартира в Кристийне ищет нового хозяина

Эта квартира привлекает просторной планировкой на обе стороны дома, светлой деревянной мебелью и пастельными тонами. Площадь квартиры - около 50 м2.
Фото: KV.EE
Не только мебель там деревянная! Из дерева изготовлены многие предметы интерьера. Например, вазы для фруктов и всевозможные ящички.
Фото: KV.EE
Бывает так, что в квартирах с особенно модным дизайном книги (если они есть вообще! - прим.ред.) запрятаны глубоко в шкафы. Здесь же они открыто стоят на полках и очень украшают интерьер.
Фото: KV.EE
Есть в квартире даже специальный уголок для чтения.
Фото: KV.EE
Кухня - маленькая, поэтому хозяева отказались от идеи установки больших шкафов. Посуда и кухонная утварь расположены на открытых полках.
Фото: KV.EE
В туалете на стене - старые почтовые ящики, остроумно приспособленные для хранения мелочей.
Фото: KV.EE
Вся квартира выдержана в светлых пастельных тонах. Тем ярче и выразительней выглядят разноцветные двери.
Фото: KV.EE
Дополнительную информацию о квартире найдете на странице KV.EE!