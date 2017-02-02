Стрелявший в гостинице «Метрополь» продолжает скрываться от полиции

"На данный момент мы, к сожалению, не можем порадовать новостью о том, что стрелявший задержан. Работали всю ночь, проводили разыскные мероприятия, обыски и сегодня продолжим с новыми силами поиски преступника и его сообщников. Но могу заверить, что никакой опасности для других граждан на данный момент нет", - рассказал руководитель бюро уголовных расследований Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре службе новостей радио ERR.

По данным газеты Eesti Päevaleht, речь может идти о преступниках из Грузии, которые пытаются закрепиться в Эстонии в качестве воров в законе.