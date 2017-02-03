Суббота, 4. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Павел Иванов: президентский калькулятор

Павел Иванов
Павел Иванов
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На этой неделе деньги считали. «Аудиту» подверглись кошельки президентов - личные и налогоплательщиков, пишет журналист Павел Иванов.

Кто ищет, тот всегда найдет. Так и с журналистами в Эстонии. Захотели - и нашли историю кредитных карточек президента Ильвеса. А в этой истории – вина, массажи, прически, Давосы и прочие, вызывающие вопросы, расходы на представительские нужды. Особо подчеркивается, что расходы по кредитным карточкам выросли в последние годы президентства.

Ветер в голове выдувает в первую очередь деньги из карманов

Ну, ведь все мы знаем, чем президент Ильвес последний год занимался. Личная жизнь была на первом плане. Причем не в обыденно-бытовом смысле, а в цветочно-конфетной стадии, когда башку сносит. И вино тогда льется, и отели манят.

Только одно непонятно: почему никто не остановил витающего в облаках президента, не сказал ему о том, что всему есть предел? А ведь такая же ерунда произошла и с пресловутым хутором, когда не президент, а его команда составила договор, в соответствии с которым предусмотрены десять процентов возврата в случае, если президент не пожелает заниматься развитием туризма. В связи с этим я разделяю мнение Владислава Копылкова, который задал неприятный вопрос тем, кто с таким азартом ворошит историю кредитных карточек президента Ильвеса: а где вы раньше были? Улыбаясь, жали руку?

Во всей этой истории радует одно: в нашей стране действительно ничего не скрыть. Эдакая победа демократии на пути к прозрачному будущему. А огорчает то, что мы не всегда можем отделить мух от котлет – расходы на проживание, к примеру, касались не одного Ильвеса, а всей делегации. Да, билеты на любимую рок-группу покупать – это за пределами кредита, и в этом случае мы вправе негодовать (или делать вид, что негодуем) по поводу траты денег налогоплательщиков.

Пару недель назад прошла новость о том, что президент Ильвес кем-то за что-то награжден и получит премию в размере 200 тысяч евро. Ну, отдаст он 19 тысяч за Эрма. И что тогда будет? СМИ начнут считать оставшиеся в его кошельке деньги и требовать возмещения за те же бутылки вина и билеты на концерт? Еще раз повторюсь: винить Ильвеса можно лишь за размах, который становился все более размашистым. Но его никто не останавливал. Конечно, ведь все участвовали.

Никто не бывает так склонен к зависти, как люди самоуниженные

Итак, из-за денег досталось прежнему президенту. Из-за денег чуть было не досталось по полной и нынешнему. СМИ выяснили, что Керсти Кальюлайд помимо официальной зарплаты ежемесячно получает 12 тысяч евро от прежнего работодателя в качестве компенсации в переходный период.

То бишь – на возвращение еврочиновника из космоса на землю. Сразу нашлись те, кто посчитал эти чужие деньги деньгами налогоплательщиков. С какого перепоя? К налогоплательщикам Эстонии эти тысячи не имеют прямого отношения, разве что косвенное.

Нашлись и те, кто требует отказа от какой-то части компенсации, как это сделала президент Литвы Грибаускайте. Это личное решение каждого. В стремлении призвать к морали журналисты-бухгалтеры перепутали положенное личное с неприкрытым общественным.

И что дальше? Все понимают, что как Кальюлайд решит, так оно и будет. Это во-первых. А во-вторых, те же журналисты прекрасно знают, что залезли они в чужой кошелек в погоне за сенсациями и дешевым популизмом, чему нет предела.

Одна журналистка не поленилась и провела скрупулезное журналистское расследование – на ежемесячный доход президента Кальюлайд можно приобрести автомобиль «шкода-октавия»! А я бы сделал новость о том, что на ежемесячный доход президента Кальюлайд нельзя приобрести автомобиль «тесла».

Я призываю президента не поддаваться на явные провокации. И всех нас тоже. То,что мы роемся в чужих кошельках, считаем расходы и обсуждаем покупки – это лишь комплекс не умеющих жить при свободе и демократии людей. Это точно такая же история, как и устаревшая политика гражданства, программа-невидимка развития Ида-Вирумаа, реформа медицины и образования. Лузеры...

Спасибо на теплом слове

Именно слово «лузеры» употребил директор Кесклиннаской гимназии Сергей Теплов, отзываясь на пост своей ученицы Екатерины Бородиной о том, насколько бесполезна и неправильна современная система образования в Эстонии. «Лузеры - не наш уровень!» – так плакатно выразился на официальном сайте школы (!) директор.

В первый день февраля русский Фейсбук ожил после поста Кати. Она перечислила все, на ее взгляд, слабые и негибкие места в системе образования, которые влияют на психику и здоровье. Отдельно сказала спасибо учителям за унижение и оскорбление учеников. Короче, у девушки сформировалось представление о школе, которое она и высказала. Назвать ленивицей девушку не получается, потому что она сумела заработать на автомобиль и все свои расходы покрывает сама.

Руководство школы ответило так, как описано выше. Ничего умнее директор школы, которая дает «только лучшее образование», придумать не смог. Не мне рассказывать, насколько ранима душа гимназиста, как чувствительны в этом возрасте девушки, как их душа подвержены психологическим переживаниям. Если педагог и директор этого не понимает, надо задаться вопросом о том, кто же все-таки лузер.

Мы все знаем по публикациям в СМИ, как активны члены попечительского совета Кесклиннаской гимназии, как они ратуют за будущее русской школы. Мне кажется, что в этой ситуации как раз время встать за русскую школу, за не окрепших духом детей. И с директора спросить, как он в понедельник в школу придет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгимназиятоомас хендрик ильвес
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Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!» 37

Руководство Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии отреагировало на нашумевший пост ученицы 12 класса Екатерины Бородиной, который сегодня, 1 февраля, буквально поставил Facebook на уши. Директор гимназии Сергей Теплов ответил своим критикам, что ТКРГ выпускает лучших учеников, а «лузеры – не их уровень».  Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!

Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии! 59

В интернете набирает популярность пост ученицы 12 класса одной из таллиннских школ. Девушка осмелилась написать то, что многие думают, но боятся сказать. Первые отзывы в Facebook уже появились.
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