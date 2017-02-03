Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в субботу начал ракетные учения в провинции Семнан. По данным СМИ, в ходе маневров под названием "Защитники границы отечества" будут задействованы ракеты малого радиуса действия - до 75 км. При этом КСИР подчеркивает, что учения должны продемонстрировать готовность военных к противодействию "оскорбительным санкциям" США, передает ТАСС.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде пригрозил обрушить на головы врагов ИРИ град "ревущих ракет", передает Tasnim. "Мы работаем круглые сутки, чтобы обеспечить безопасность Ирана", - цитирует Хаджизаде Reuters.

Он также назвал "пустой болтовней" звучащие со стороны США угрозы в адрес Ирана. Глава Пентагона ранее называл Иран главным спонсором мирового терроризма.