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В Латвии при проверке водительских прав будет действовать новый порядок

Rus.Postimees.ee
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Сейм концептуально поддержал поправки к закону, предусматривающие требование к водителям транспортных средств при проверке не только показывать документы, но и давать их представителям правоохранительных органов «в руки».

Это предложение внесла комиссия Сейма по народному хозяйству, охране среды, аграрной и региональной политике, сообщает портал TVNET

Водитель механического транспортного средства должен иметь при себе соответствующие документы, которые по требованию сотрудника полиции, пограничника или таможенника он должен предъявить им для проверки.

Как поясняет комиссия, на практике многие водители интерпретируют эту правовую норму так, что они должны лишь визуально показать документ полицейскому, из-за чего нередко возникают конфликтные ситуации.

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