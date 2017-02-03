В Латвии при проверке водительских прав будет действовать новый порядок

Это предложение внесла комиссия Сейма по народному хозяйству, охране среды, аграрной и региональной политике, сообщает портал TVNET

Водитель механического транспортного средства должен иметь при себе соответствующие документы, которые по требованию сотрудника полиции, пограничника или таможенника он должен предъявить им для проверки.

Как поясняет комиссия, на практике многие водители интерпретируют эту правовую норму так, что они должны лишь визуально показать документ полицейскому, из-за чего нередко возникают конфликтные ситуации.