Мешок навоза, костыли и зубные протезы: чего только не оставляют жители Эстонии в транспорте!

Руководитель отдела продаж фирмы Lux Express Сандер Лыхмус затрудняется ответить на вопрос о самой курьезной забытой вещи. По его словам, летом люди обычно забывают солнцезащитные очки, зимой – перчатки, шапки и шарфы.

Руководитель по маркетингу и коммуникациям Elron Май Вахтрик отмечает, что в поездах чаще всего забывают перчатки и зонты. «Однако мы также находили в поездах забытую обувь, костыли и даже мешок с навозом», - отмечает она.

По словам руководитель отдела коммуникаций Tallink Луулеа Ляэне, в каютах обычно забывают одежду, предметы личной гигиены, обувь и детские игрушки. «Из самых странных забытых вещей можно назвать зубные протезы и трость», - отметила она.

По словам логистика Hansabuss Кюлли Мальдре, и в их автобусах забывали зубные протезы, подушки, игрушечные крылья, рейтузы. «Забавные случаи обычно происходят и с людьми, которые едут с вечеринок. Например, они оставляли в автобусе туфли, парики, а один раз даже – две бутылки коньяка», - отмечает она.

По словам Мальдре, люди теряют все – спортивные сумки, телефоны, кошельки. Ну и конечно, шапки и перчатки.