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Март Раннут: за кого стоят серопаспортники?

Март Раннут
Март Раннут
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В последние январские дни возглавляющая правительство Центристская партия под предводительством премьер-министра Юри Ратаса выступила с давно пережеванной идеей подарить обладателям т.н. серых паспортов гражданство, пишет в Postimees филолог Март Раннут.

В качестве причины была указана ненормальная ситуация, когда у некоторых людей, долгое время проживающих в стране, отсутствует гражданство. В связи с этим Центристская партия вознамерилась дать всем, кто прожил здесь минимум 25 лет, эстонский паспорт. Эта тема предлагается в качестве главной для следующих выборов в Рийгикогу, но, очевидно, она связана все-таки с приближающимися выборами в местные самоуправления и внутрипартийными метаниями.

Отклик в СМИ был эмоциональным и на удивление позитивным. Приятным исключением в плане дельности стал анализ выгоды, которую Центристская партия извлекла бы из этого шага на выборах: соответствующее решение увеличило бы число полученных голосов и представительство партии в парламенте. Ниже я приведу некоторые факты, которые, надеюсь, несколько умерят восторги по поводу этого сомнительного решения.

Центристская партия не намерена изымать серые паспорта из обращения, они в любом случае останутся. Людей нельзя заставить от них отказаться, а тех, кто отказываться не желает, достаточно, особенно вблизи границы с Россией. В их числе и граждане других стран, по какой-то причине не получившие документы от своих государств.

Впрочем, количество серопаспортников быстро уменьшается: к нынешним 80 тысячам добавилось в прошлом году несколько десятков человек, а через несколько лет это число может стать однозначным, между тем ежегодно серопаспортников становится меньше на несколько тысяч. Речь идет о (в среднем) более старых и бедных людях со средним образованием, которые в обществе не бросаются в глаза. Исключение – заключенные, образующие примерно треть этой группы.

Группа лиц без гражданства образовалась в результате оккупации, и их временное существование до политической интеграции, то есть до получения гражданства Эстонии, – нормальное явление. Получение гражданства ЭР – последнее звено в долгой цепи интеграционного процесса, предпосылкой такого шага в нормальном обществе является интеграция языковая и социальная. Однако наши политики склонны пренебрегать закономерностями развития общества. Утверждение, будто кого-то тем самым дискриминируют или чьи-то права человека нарушаются, ложно, что не мешает России провозглашать свои альтернативные истины (утверждается, что эстонское государство  гражданство у этих людей «забрало»).

Согласно проведенному в 2015 году исследованию Института прав человека серопаспортники – это в основном люди, которые прожили здесь несколько десятков лет, при этом больше половины из них не знают ни слова по-эстонски. Даже те, кто языком немного владеет, не стремятся использовать свои знания и не считают это важным – видимо, проще во весь голос требовать обслуживания на русском. Новостям Эстонии и нашим СМИ доверяют четыре процента этих людей, следит за ними один процент; основную информацию (искаженную и направленную против Эстонии) они получают от российских телеканалов и ПБК.

Об общественной и культурной жизни Эстонии серопаспортники не знают почти ничего, скажем, Арво Пярт и собачка Лотте для них – незнакомые имена. Большинство из них считает, что Эстония добровольно вступила в 1940 году в состав СССР, советскую оккупацию причиной этого полагает маргинальное меньшинство. В вопросах политики безопасности пересечение с эстонцами минимальное, в основном взгляды диаметрально противоположны – скажем, на размещение у нас войск НАТО и на события на Украине. Всё это указывает на общий ментальный настрой против Эстонии и отсутствие интеграции. Точка зрения, по которой новый паспорт в кармане преображает содержимое головы, наивна и попросту ненаучна.

Стоит добавить, что вдобавок к серопаспортникам и гражданам России столь же сомнительно лояльна к Эстонии и часть ее иноязычных граждан, которые вовсе или почти не знают эстонского. Нынешнее начинание Центристской партии увеличило бы именно эту группу, в целом уменьшив расположенность электората к Эстонии и снизив безопасность общества и государства.

По сути, слегка видоизмененный нулевой вариант гражданства вновь создаст глубокую пропасть между эстоноязычной и русскоязычной общинами. Демократии точно не прибавится. Шаг, который хотят предпринять исходя из интересов власти и партии, повредит Эстонии и нашему будущему, при этом он отвечает желаниям соседнего государства. Если правительство хочет быстро сделать что-то умное в сфере интеграции, возможностей для этого с избытком – начиная с закрытия сегрегативных русскоязычных детсадов и гимназий, а также реорганизации среднего образования с тем, чтобы оно отвечало принципам единой школы.

Перевод с эстонского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАинтеграциясерые паспортацентристская партия
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