Белорусские БМП на учениях замаскировали газетами

Фотографию трех БМП, обклеенных газетными страницами, опубликовал веб-сайт официальной белорусской военной газеты "Во славу Родины".

Черно-белые газетные полосы, наклеенные на БМП, вполне успешно имитируют так называемый пиксельный камуфляж (составленный из пятен прямоугольной формы) - газетная страница также состоит из белого фона, темно-серых прямоугольников фотографий и светло-серых "пятен" текста.

Цифровой, или пиксельный, камуфляж все чаще используется в последние годы во всем мире. В частности, его активно применяют для маскировки бронетехники в Народно-освободительной армии Китая.

Агентство военных новостей "Ваяр", чей автор написал заметку и сделал снимок, не уточняет, какую именно газету использовали мотострелки для камуфляжа, но в тексте говорится, что на полигон регулярно доставляются свежие выпуски газеты "Во славу Родины".

"Умение мыслить и действовать самостоятельно позволяет младшим командирам более уверенно и оперативно решать поставленные задачи. Полигон был и остается лучшей школой армейской выучки - как для солдата, так и для командира", - цитирует газета "Во славу Родины" слова командира механизированного батальона гвардии майора Руслана Гловацкого.