Кто в Эстонии выигрывает в лотереях и есть ли способ привлечь удачу

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Кто в Эстонии выигрывает в лотереях и есть ли способ привлечь удачу2

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Попытать удачу в самых разнообразных розыгрышах пробовал практически каждый. Для этого даже не обязательно покупать лотерейный билет. Порой, чтобы выиграть приз, достаточно совершить покупку на определенную сумму, поделиться записью в социальной сети или просто заполнить анкету и оставить свои данные. Какие бывают розыгрыши, нужно ли делиться призом с государством и можно ли приманить удачу, узнавала «МК-Эстония».

Стоит лишь набрать в интернет-поисковике словосочетание «розыгрыш в Эстонии», как тут же получите множество ссылок – «выиграй отдых на двоих», «розыгрыш билетов на спектакль», «розыгрыш от магазина игрушек» и так далее. Сегодня всевозможные викторины и лотереи – не просто розыгрыши ценных или символических призов, но и удачный маркетинговый ход компаний по привлечению клиентов.

Выигрыши большие и маленькие

«Я никогда не покупаю лотерейные билеты, потому что считаю, что вероятность выиграть крайне мала, но зато периодически участвую в каких-нибудь розыгрышах в магазинах. Как-то, помню, в Kaubamaja надо было на чеке написать свои данные и опустить чек в урну, среди покупателей был розыгрыш. А один раз заполняла анкету, чтобы выиграть автомобиль, розыгрыш устраивал один из магазинов, где я часто делала покупки. К сожалению, выиграть так ничего и не удалось, но я не теряю надежды. Когда не нужно специально ничего делать, почему бы и нет», – рассказывает Екатерина.

А вот Игорю периодически улыбается удача, когда он участвует в розыгрышах в социальных сетях. «Сейчас это так популярно – просто сделай репост записи, и можешь что-то выиграть. Я так получил билеты на концерт любимой группы один раз, в другой раз – бесплатную пиццу, розыгрыш устраивала пиццерия. Мелочь, а приятно», – говорит молодой человек.

Устраивают розыгрыши и газеты с телеканалами. Например, в каждую подписную кампанию «МК-Эстонии» у подписчиков есть шанс получить какой-нибудь приз. Несколько лет назад Элеоноре Язевой повезло, и она выиграла карту ювелирного салона La Pantera на 1000 евро. После этого Элеоноре повезло второй раз – она выиграла преображение с телеканалом ПБК.

«Я не могу сказать, что часто что-то выигрываю, но два раза мне вот так вот повезло. Сама не ожидала. В лотереях и каких-то других розыгрышах я не участвую, хотя, может, и зря, потому что в целом по жизни мне сопутствует удача», – рассказывает Элеонора.

Самые большие выигрыши, конечно, достаются тем, кто участвует в лотереях. В прошлом году больше всего повезло жителю Ида-Вирумаа, который купил счастливый билет с одним игровым полем и комбинацией pliks-plaks в магазине Selver в Йыхви и выиграл более миллиона – 1 155 687 евро. Интересно, что владелец билета решил отдать половину крупного выигрыша другу, по инициативе и ID-карте которого и был куплен этот билет.  

Другой крупный выигрыш в миллион евро достался работающей в сфере торговли и разменявшей уже седьмой десяток жительнице Таллинна, которая купила счастливый билет c комбинацией pliks-plaks в интернете. Выигравшая миллион евро женщина тогда заявила, что собирается поддержать молодежный спорт, приобрести новое жилье и помочь своим детям.

Делиться или нет?

Многие, когда узнают о таких больших выигранных суммах, задаются вопросом: все ли деньги можно забрать себе или придется поделиться с государством?

«В соответствии с установленным в части 3 статьи 19 требованием Закона о подоходном налоге, выигрыш физического лица в лотерее не облагается подоходным налогом, если лотерея была проведена на основании разрешения на регистрацию или на основании регистрационной записи. Физическое лицо не должно декларировать данный выигрыш в своей декларации о доходах», – отвечает пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ.

Она добавляет, что также не облагается подоходным налогом выигрыш (подарок), полученный физическим лицом в потребительской лотерее с призовым фондом до 10 000 евро, если лотерею проводит юридическое лицо – резидент Эстонии или нерезидент Эстонии посредством зарегистрированного в Эстонии постоянного места деятельности, так как в этом случае, в соответствии со статьей 49 Закона о подоходном налоге, обязанность по уплате подоходного налога возложена на лицо, которое делает подарок.

О невостребованных призах и о том, как поймать удачу, читайте подробнее на mke.ee.

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