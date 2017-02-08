Странную неисправность автомобилей Tesla в Эстонии удалось устранить

«Tesla обратились с проблемой в Telia, которая внесла некоторые изменения в сети и теперь все проблемы решены», - сказал Postimees пресс-секретарь Telia Eesti Райго Неудорф.

По его словам, от временных сбоев пострадали всего девять машин Tesla.

У электромобилей Tesla, заказанных на официальном сайте и привезенных в Эстонию, уже который месяц наблюдаются проблемы с мобильным интернетом (сбои в сети 4G). Одна из таких проблемных машин находится во владении предпринимателя Райво Хейна, по словам которого, из-за отсутствия сети 4G большинство функций Tesla просто недоступны, пишет портал Geenius.

«К примеру, если вы потеряли ключи или их нет у вас под рукой, Tesla можно включить с помощью мобильного приложения, - сказал Хейн. - Если же у машины отсутствует сетевое подключение, то сигнал от приложения не доходит до автомобиля, а это значит, что вы никуда не сможете поехать».