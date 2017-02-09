Поругался с врачом? Лечись в другом городе

Маарика, водившая своего трехлетнего сына в Пярнускую больницу на рутинный прием, характеризует произошедшее как вспышку гнева у врача. Когда после осмотра мать спросила, каким будет дальнейшее лечение, врач настолько возбудился, что начал размахивать руками и выпалил, мол, что вы сюда ходите, везите сына к таллиннским врачам. Так она и поступит, поскольку уже была вынуждена отвезти в столицу и старшего ребенка, чтобы получить альтернативное мнение о состоянии его здоровья, и врачи заявили, что ему нужна операция.

Мать утверждает, что из уст доктора прозвучали и другие невежливые изречения, но до того, как врач вышел из себя, у них не было никаких словесных пикировок.

Маарика говорит, что была напугана инцидентом и так и не получила ответа на вопрос, что делать с сыном дальше. Теперь у нее не остается ничего другого, как на самом деле везти его в Таллинн.

Из объяснений матери можно понять, что сына она была вынуждена привести к тому же врачу, с которым возникли недоразумения со старшим ребенком. Однако она решилась к нему идти, поскольку в рутинном осмотре нет ничего сложного и ничего особого произойти не могло.

Возмутившись произошедшим, мать подала жалобу в больницу. Специалист по связям с общественностью Пярнуской больницы Эдда Амур подтвердила, что такое заявление поступило. А на запрос Pärnu Postimees она ответила, что с жалобой разбираются, но, вероятнее всего, речь идет о чем-то, сказанном походя, из-за чего возникла ссора.

Pärnu Postimees не раскрывает имени и специализации связанного с конфликтом врача, поскольку эта история не связана со врачебной ошибкой. Однако участники истории сами знают, с чего началась эта словесная перепалка.

Тем не менее, случившееся дает основание поговорить о том, как пациенту вести себя в случае возникновения конфликта с врачом и какие у него есть права. Основываясь на своем опыте, представитель Эстонского союза пациентов Кадри Таммепуу говорит, что чаще всего недовольство врачами связано с коммуникационными проблемами.

Представитель Эстонского союза пациентов Кадри Таммепуу/ Сирле Матт

Ситуацию, по словам Таммепуу, упрощает то обстоятельство, что если конфликт возник с врачом-специалистом, то пациент может обратиться к другому доктору, занимающемуся данным направлением. Зато семейный врач у человека один, и поменять его не так-то просто.

Если общение начинается на повышенных тонах или по каким-то причинам возникло недовольство, есть право сменить семейного врача. Пациент должен сам выяснить, есть ли возможность попасть в другой список. По имени доктора на странице Департамент здоровья можно уточнить, есть ли в списке врача свободные места. Также, по совету Таммепуу, стоит поговорить с самим доктором, поскольку он может сохранять свободные места для членов семей пациентов, которые вот-вот должны родиться.

Если выбранный врач согласен, то у прежнего доктора нужно попросить все документы, медицинские карты и истории болезней, и отнести их в новую поликлинику: «Если истории болезней были внесены в дигитальную историю болезней, то эту работу делать не нужно».

Если конфликт произошел с врачом-специалистом и наладить общение не удалось, то у семейного врача нужно попросить направление на прием к другому специалисту: «Придется надеяться, что там вы получите помощь. Другой возможности нет».

При выборе врача-специалиста, Таммепуу советует сделать предварительную работу.

Направление семейного врача едино по всей Эстонии и его можно использовать в любой эстонской больнице.

В случае конфликта, Таммепуу советует, прежде всего, все же успокоиться, а после этого попытаться восстановить отношения с врачом.

Если же кажется, что этого не получится, нужно избегать дальнейших контактов: «Не ходить больше к этому врачу».

Если речь не идет об общей, или повторяющейся проблеме, то Таммепуу не советует тут же обращаться к журналистам, поскольку обвинения друг друга через прессу не помогут восстановить общение с врачом. Швыряние друг в друга грязью убивает доверие: «Те, кого там не было, не могут знать, как все на самом деле произошло. Поэтому мы не можем давать никаких оценок».

Если пациент чувствует, что его права были попраны, Таммепуу советует написать руководству больницы и надеяться, что проблема будет решена: «Если в отношении одного врача поступает много жалоб, то работодателю проще поставить доктора на место».

Если же речь идет о врачебной ошибке и человек чувствует, что он хочет это зафиксировать, нужно подать заявление в экспертную комиссию по услугам в области здравоохранения при Министерстве социальных дел, в том случае, если помощи от больницы вы не получили.

Сейчас в Эстонии действуют такие правила, что пациент должен сам доказывать свои утверждения: все документы для предоставления в комиссию, ему нужно самому попросить в больнице. Во многих странах Европы эти дела проходят по-другому.

По словам Таммепуу, о помощи можно попросить и в союзе пациентов: «Мы дадим совет, как себя вести. Документы человеку придется попросить в больнице самому. Мы скажем: куда идти, как заполнить заявление и как это расследуется».

Решение экспертной комиссии – это документ, который суд может использовать в качестве доказательства: «Суду нужны доказательства, поскольку даже то, что кажется явным, может таковым не быть. До того, как пойти в суд, все же нужно получить оценку экспертов».

Но даже в случае, если комиссия установит врачебную ошибку, человеку придется обращаться в суд, поскольку у экспертной комиссии нет никакой другой функции, кроме как оценивать работу коллег. Таммепуу напомнила, что обратившийся в суд человек должен учитывать, что ему придется оплатить работу юридического представителя.

По словам представителя Союза пациентов, слабость нынешней системы в том, что человек должен сам все доказывать и платить за свое представление.

К счастью врачебные ошибки в Эстонии встречаются нечасто. Судебными решениями ошибки признавались в меньшинстве случаев: «В этом смысле пациент может быть спокоен, поскольку в большинстве случаев в Эстонии можно получить очень хорошую медицинскую помощь».

Хотя хватает в памяти Таммепуу и таких историй, когда врач совершил ошибку, но до суда дело не дошло.

Представитель Союза пациентов подчеркнула, что корректность лечения и умение врача общаться – это разные вещи. Правовые акты регулируют только лечение: «И даже в случае, если в будущем будет принята система ответственности врачей, это никак не будет решать ситуации, когда люди теряют контроль над собой и затевают ссоры».

Таммепуу отметила, что в случае возникшей перебранки, пациент неизбежно оказывается слабой стороной, поскольку у него свои переживания, а у врача есть монополия на правду. С другой стороны, нужно учесть, что врачей в разных областях не хватает, а имеющиеся перегружены.

Поссорившаяся с врачом своего ребенка мать 19 января получила ответ от Пярнуской больницы, но осталась им недовольна и задала следующий вопрос: что она сделала не так в общении с врачом своего старшего ребенка? Ответа на это обращение она не получила до сих пор.

Таммепуу уверена, что в этом случае больница могла бы извиниться перед пациентом и предложить ей новое время визита, чтобы проблемы со здоровьем ребенка можно было решить в родном городе: «Это избавило бы пациента от желания жаловаться дальше».

По четверти жалоб выявили ошибки

В 2016 году комиссия по надзору за качеством лечения при Министерстве социальных дел расследовала 147 жалоб. Были выявлены 35 ошибок, медицинскими из которых оказались 24. В пяти случаях жалобы были признаны частично необоснованными: в четырех случаях были некорректно заполнены документы или были допущены упущения, поскольку общались с родственниками или близкими пациента.

Департамент здоровья представил 18 ходатайств, адвокаты – 13 и одно – представитель полиции. Остальные заявления подали пациенты или их близкие.

В лице комиссии государство дало пациентам бесплатную возможность получить экспертную оценку до обращения в суд. Оценка комиссии носит рекомендательный характер, за которой не стоят юридически обоснованные права или обязанности, она не может ничего изменить или прекратить.

Источник: Министерство социальных дел.