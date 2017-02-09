Владельцы матовых iPhone 7 и iPhone 7 Plus столкнулись с неприятной проблемой

На официальном форуме компании Apple уже есть целая ветка, посвященная проблемам с краской на iPhone 7 и iPhone 7 Plus в цвете Matte Black. Причем, если судить по отзывам, то чаще страдает внешний вид 5,5-дюймового смартфона от компании Apple.

Согласно имеющимся данным, после непродолжительного использования матовая черная краска слезает с корпуса устройства. Особенно это заметно возле отверстий динамиков, а также рядом с кнопками регулировки громкости и блокировки. При этом проблемы могут возникать практически сразу после покупки нового аппарата.

Некоторые пользователи уже успели связаться с технической поддержкой компании Apple и рассказать ей о проблеме. Однако купертиновцы отказались менять купленные устройства, отнеся проблемы с покрытием к обычным косметическим повреждениям, пишет 4pda.ru.

На данный момент остается загадкой, насколько сильно распространена проблема с покрытием у iPhone 7 и iPhone 7 Plus в матовом черном цвете. Однако тема на официальном форуме постепенно пополняется новыми жалобами.