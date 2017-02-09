Вот это поворот: норвежский клуб собирает пожертвования, чтобы подписать игрока сборной Эстонии

Руководству "Кристиансунна" удалось согласовать с Барановым условия контракта. Вот только финансовое положение команды оставляет желать лучшего. По этой причине на портале spleis.no была начата кампания по сбору средств, недостающих для заключения договора с эстонским футболистом, пишет Soccernet.ee.

В распоряжении у клуба есть 300 000 норвежских крон (около 33 600 евро), а всего им необходимо собрать 500 000 (56 000 евро). «Будем рады любой сумме», - говорится в сообщении команды.

К настоящему моменту пожертвования сделали 56 человек на сумму в 23 600 норвежских крон (около 2655 евро). Сбор денег продлится еще пять дней. Желающие помочь Никите Баранову трудоустроиться за границей, могут зайти по данной ссылке.