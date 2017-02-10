Фото: эта пятикомнатная квартира в Старом Таллинне ждет богатенького покупателя с утонченным вкусом

Эта пятикомнатная квартира в Старом Таллинне была построена в конце XIX века. Квартира общей площадью 154,7 м² располагается на двух этажах. На первом этаже находятся гостиная с большим камином, кухня, столовая, спальня, ванная комната с баней и кладовка, передает Kodu.

На втором этаже - помещение с открытой планировкой, которое ведет на большую террасу на крыше.

Фото: KV.EE

Перестройку квартиры проектировал архитектор Олави Ныммик. Здесь скомбинированы как современные, так и старые материалы.

Жемчужиной этой недвижимости, безусловно, являются кирпичные стены. Внимания заслуживает и оригинальный деревянный пол.

Фото: KV.EE

Интерьер квартиры красочный, но изящный. Необычность ей придают забавные детали - картины, комнатные растения и керамика.

Фото: KV.EE

Более подробно с этим предложением можно ознакомиться на сайте KV.EE.