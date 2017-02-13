Власти Украины готовятся объявить ЧП в энергетике

«Если в ближайшие дни не будет восстановлена поставка антрацитового угля (угля с временно оккупированных территорий), то необходимо критическим является чрезвычайное положение в энергетике», - сказал он.

По словам Ковальчука, в настоящее время запасы угля антрацитовой группы составляют 842 000 тонн, а среднесуточное потребление угля составляет 30 тыс. тонн. «Этих запасов хватит в среднем на 40 дней», - уточнил он. При этом Ковальчук подчеркнул, что «при полной остановке поставок угля антрацитовой группы из Донбасса запасов хватит от 14 до 100 дней в зависимости от запасов конкретной ТЭС, даже при условии введения чрезвычайного положения».

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что ведомство уже подготовило постановление о чрезвычайном положении в энергетике. «Мы подготовили распоряжение о временных чрезвычайных мерах на рынке электроэнергии и в ближайшее время будем вносить его на рассмотрение правительства», - отметил он. Министр также предупредил, что положение в украинской энергетике будет кризисным уже через 14 дней. «Через две недели мы столкнемся с проблемой покрытия пиковых напряжений в объединенной энергосистеме», - констатировал Насалик.

Таким образом, по результатам заседания энергетического штаба было принято решение рекомендовать министру энергетики Украины внести на следующее заседание правительства постановление о введении временных чрезвычайных мер в энергетике.

Ранее, 25 января, представители украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Радикалы объясняют свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем.

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала действия радикалов незаконными. Замминистра по делам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз предупредили, что блокирование железной дороги может угрожать не только энергетике региона, но и нарушить электроснабжение всей Украины. По факту перекрытия движения на железной дороге в Луганской области возбуждено уголовное дело.