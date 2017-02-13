За месяц в городскую казну Таллинна поступило 48 миллионов евро

Налоговые поступления составили 32,8 миллиона евро (8,3% от намеченного на год), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица - 31,4 миллиона евро, или 8,8%, и местные налоги - 1,4 миллиона евро (12%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в казну 7,6 миллиона евро (11,4 годового объема).

Прочие доходы составили в январе 287,9 тысяч евро (8,4%). От государства и из зарубежных источников поступили 7,3 миллиона евро субсидий (6,4%).

За первый месяц года город израсходовал 54,9 миллиона евро, что составляет 8,4% запланированного на год. Выплаты на управленческую деятельность были равны 48,8 миллиона евро ( 9% ), выплаты на инвестиции произведены на сумму 6,1 миллиона евро (6%), выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте составили 47,1 тысячи евро.

На конец января остаток свободных средств города был равен 54,3 миллиона евро.