Юные российские хоккеисты забросили туркам 42 безответные шайбы

В первом периоде россияне поразили ворота сверстников из Турции 15 раз, во втором забросили 12 шайб, в третьем - еще 15. При этом победители нанесли 113 бросков по воротам соперника, на что те ответили десятью. Видео матча можно посмотреть здесь.

Лучшим снайпером в составе россиян стал Егор Сердюк, которому удалось забросить шесть шайб.

Отметим, что рекордной победой за всю историю международных хоккейных матчей считается разгром со счетом 92:0, учиненный в 1987 году Таиланду сборной Южной Кореи. В том матче корейцы в среднем поражали ворота соперника каждые 40 секунд, а форвард Донгван Сонг забросил 31 шайбу.

В следующем матче хоккейного турнира в рамках EYOF 14 февраля сборная России встретится с командой Франции.