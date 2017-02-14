Олимпийский чемпион был арестован из-за проблем с психикой

Знаменитый австралийский пловец был арестован в городе Голд-Косте, который расположен в штате Квинсленд. Полиция подтвердила факт ареста, но пока не раскрывает никаких деталей. Как стало известно местным СМИ, Хэкетт был арестован предположительно в доме родителей после того, как в полицию позвонил его отец. Согласно пока не подтвержденной информации, Хэкетт размахивал ножом.

Хэкетт дважды выигрывал золото Олимпийских игр на дистанциях 1500 вольным стилем (2000, 2004), а также становился чемпионом Игр в Сиднее в эстафете 4х200 м вольным стилем. В его активе также три серебряных и одна бронзовая награда Олимпиад. Хэкетт десять раз становился чемпионом мира на первенствах в длинном бассейне, еще семь раз – в коротком.

В 2005 году Хэкетт был назван пловцом года в Австралии. В 2010 году он был введен в Зал славы австралийского спорта, а в 2014-м – в Международный зал славы плавания. После завершения карьеры Хэкетт работал спортивным комментатором на 9-м телеканале, одним из отделов которого является 9news.