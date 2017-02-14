Таллинн вручил награды лучшим молодым спортсменам

Чествование, по традиции, ведущей начало с 2013 года, было приурочено ко Дню святого Валентина. На премирование городской управой, сообщил приветствовавший собравшихся Михаил Кылварт, были выделены 18 600 евро.

Лучшими молодыми спортсменами Таллинна в 2016 году стали каратистка Анна Сокк (чемпионка Европы среди юниоров U18 ) и десятиборец Йоханнес Эрм (бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров), которые получили по 1500 евро. Премия Анни Эрмель - чемпионке Европы по тхэквондо среди юниоров U14 составила 1200 евро.

1500 евро премии получила команда по флорболу "Sparta Team Automaailm", ставшая чемпионом и обладателем Кубка Эстонии.

Полный список награжденных доступен на данном сайте.