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Александр Домогаров: публика везде ходит только на имена, а Таллинн очень похорошел

Елена Поверина
Елена Поверина
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Известный российский актер Александр Домогаров,  приехавший в Таллинн со спектаклем «Вишневый сад», отметил в интервью Postimees, что город заметно похорошел, а публика везде одинакова: зритель ходит в театр только на имена – посмотреть на человека из ящика. «Иногда начинаешь ощущать себя как в зверинце», - констатировал он. 

В четверг в концертном зале Nordea эстонская публика сможет увидеть «Вишневый сад» - последнюю часть трилогии спектаклей по Чехову в постановке Андрея Кончаловского. Накануне спектакля Александр Домогаров дал в Таллинне свое единственное интервью. 

- Редчайший случай, когда одни и те же артисты играют сразу в трех чеховских спектаклях подряд. Насколько интересен такой эксперимент для вас, как актера?

- Это великая задумка мастера (Андрея Кончаловского – прим.ред) – оставить один и тот же состав во всех трех спектаклях, причем каждый артист играет в них разные роли по характеру и состоянию. Режиссер тасует колоду, но основной блок артистов остается один. Зритель увидел в трилогии Домогарова-Астрова, Домогарова-Вершинина и Домогарова-Гаева. Это интересно, но с самого начала было понятно, что будет тяжело.

Прошло уже больше года после выхода всей трилогии, и только теперь мы поняли, что стало легче. Ты уже можешь более грамотно распределяться актерски. Второе дыхание открылось на последнем этапе. Спектакль давался тяжело и нервно, но именно так они и должны рождаться. Чем больше мук, тем красивее дитя.

- Спектаклям сопутствует успех и в России, и за рубежом. В Эстонии зритель зачастую идет в театр не столько на хороший спектакль, сколько на имя. Что вы ощущаете, когда на вас приходят посмотреть как на человека из ящика – словно в зверинце?

- И в Москве зрители идут на имена – посмотреть на человека из ящика. Это характерно для нечитающего поколения. Здесь можно только развести руками. Увы, это компьютерная молодежь. Сейчас в театр приходит все меньше людей, которые знают, в чем смысл «Трех сестер» или «Вишнего сада». Не скрою, бывает, что ты начинаешь ощущать себя как в зверинце.

- Отчаиваетесь в такие моменты?

- Пытаюсь нести в массы высокое, разумное, светлое.

- В кино наступила новая цифровая эра. Многие фильмы уже снимаются не в декорациях, а на зеленом фоне. В чем разница в ощущениях? Легко ли в такой ситуации сыграть хорошо?

Домогаров-киноактер

- К счастью, в таких проектах я не участвую. Это другая технология. Я актер другого поколения и привык к старой камере. Дело даже не в цифре или в отсутствии пленки. Просто я не понимаю, как можно работать без живого пейзажа, настоящей лужи, не падая лицом в грязь. Я не понимаю, как нельзя не окунуться в озеро. Извините меня, но чан с водой – это не озеро. Там нет тростника, и твои ноги не тонут в ряске и иле. Это совсем другие ощущения.

- Вы не раз бывали в Таллинне со спектаклями. Как вы воспринимаете этот средневековый город: через театральную призму или иначе?

- Я сейчас посмотрел город, проехался по его улицам. Хочу сказать, что за те шесть лет, пока меня не было здесь, Таллинн очень изменился, причем в хорошую сторону. Он стал более современным и европейским. Правда, я еще не успел пройтись по вашим старым улочкам. Но то, что окружает Старый город, претерпело колоссальные изменения. 

Юлия Высоцкая и Александр Домогаров в спектакле "Вишневый сад" в постановке Андрея Кончаловского/ фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS

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