Как отмечается в подписи к видеозаписи, размещенной в одной из соцсетей пользователем Zello Kaz, инцидент призошел на трассе Актобе – Шымкент возле поселка Карабутак, передает Взгляд.ру.

На видео видно, как посреди дороги стоит вертолет, перегородив путь фуре. Съемку на телефон вел человек, находившийся позади остановившейся машины. Из вертолета вылез мужчина в форме, подбежал к фуре и, переговорив с водителем, побежал обратно в кабину.

Позднее по рации человек из остановившейся машины рассказал, что военные заблудились в метель. «Мужики заблудились. Пока кружили, не поняли, в какой стороне, и куда им надо», – со смехом говорит водитель фуры, разговаривавший с вертолетчиком.