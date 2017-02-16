Я памятник себе воздвиг…

По мнению автора мнения в "Учительской газете", нынешняя эклектичность Тоомпеа уникальна и представляет большой интерес для историков, архитекторов и туристов, но вот вопрос – стоит ли увлекаться повышением разнообразия столь символического для страны места?

«На Дворцовой площади находится непропорционально большая православная церковь, – пишет Сайковская. – Сам по себе собор Александра Невского – сооружение красивое, однако, прошу прощения, мои православные друзья, оно не смотрится в центре Дворцовой площади и нарушает весь ансамбль. Представьте себе, что перед Зимним дворцом в Петербурге поставили бы сооружение, стиль и размеры которого никак не состыковываются с безупречным стилем дворца архитектора Растрелли и словно нарочно скрывают от публики красоту Эрмитажа».

По мнению автора, когда и если случится чудо и Константина Пятса объявят символом Эстонской Республики, достойным места в Губернаторском саду, сохранится ли уверенность в том, что нынешние или будущие правители не воспримут этот памятник как право на осуществление необдуманных шагов? Ольга Сайковская надеется, что перед установкой на Тоомпеа памятника противоречивому политику стоит основательно взвесить все «за» и «против», поскольку символы архитектуры дешевле устанавливать, чем потом демонтировать, будь то монумент, барельеф или дом.

«Хотелось бы надеяться, что памятник, который собираются установить в Губернаторском саду, не вызовет очередной полемики и не разделит общество, а заставит гордиться своим прошлым наших потомков даже в день 200-летнего юбилея Эстонской Республики», – заключает директор Костивереской школы.