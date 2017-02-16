Совет Больничной кассы не хочет повышать медикам зарплату без коллективного договора

Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Больничной кассы Катрин Романенков, отметив, что для достижения большей надежности решено предоставить медикам на заключение коллективного договора еще месяц. В середине марта совет кассы вернется к этой теме.

Совет Больничной кассы в пятницу обсудил, что делать с теми 23,6 млн евро, которые бюджетом кассы предусмотрены на возможное повышение зарплат медиков. Переговоры идут о том, как и в какой мере повысить зарплату работникам здравоохранения с 1 апреля.