При этом большинство участвовавших в международном опросе предпочли бы обратиться за помощью к США. Помощь России и Китая выбрали 11 стран. Мнения опрошенных на Украине разделились - половина предпочла бы обратиться за помощью к США, а вторая половина - к России. Аналогично ответили и жители Ирака.

Неожиданными были результаты четырех стран, входящих в НАТО: жители Турции, Болгарии, Греции и Словении предпочли бы в случае опасности обратиться за помощью к России.

Кроме того, по результатам опроса выяснилось, что все больше членов НАТО в Западной Европе предпочли бы в случае опасности обратиться за помощью не к США, а к какому-то другому европейскому государству.