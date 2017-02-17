Влюбленный гражданин Эстонии пройдет пешком от Швеции до России ради первого свидания

Мужчина, который сейчас живет в Швеции, познакомился с Ириной Вершининой из Челябинска через интернет, пишет портал Life. По словам Сергея, это была любовь с первого взгляда: ему было достаточно посмотреть на ее страничку в соцсети, чтобы понять — вот она — женщина его мечты!

Молодые люди общались полтора года только в Сети. И вот, наконец, они решили встретиться. Но у Ирины есть бывший муж, который не дает общим детям разрешение на выезд за границу.

Когда девушка переехать не смогла, Сергей решил продать все имущество в Швеции и поселиться в Челябинске. Он согласен работать в России хоть столяром, хоть дворником — лишь бы быть вместе со своей виртуальной подругой. Он просит пользователей помочь найти ему работу.

Ирина не уверена, что стоит сразу идти в загс: по ее словам, нужно лучше узнать друг друга. Но ее интернет-собеседник настроен, видимо, иначе. В июне Сергей уже подумывает выдвинуться к Ирине, а перед этим продать все имущество. Женщина, работающая продавцом в магазине, говорит, что для начала нужно обеспечить жилье, а потом уже думать об остальном.

К слову, Сергей уже пытался приехать в Россию автостопом. Но затея не увенчалась успехом: в Одессе его ограбили. Но Сергей не отчаялся: он готов пешком преодолеть 3300 километров ради любимой женщины.

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