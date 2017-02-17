Узнайте, как изменятся расписание и маршруты общественного транспорта 23 и 24 февраля

Троллейбусы линий 1 и 3 будут доходить до перекрестка бульвара Каарли и улицы Тоомпеа с конечной остановкой Тынисмяги (по направлению к центру города).

Автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в обоих направлениях пойдут по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками на улице Эндла до перекрестка с Суур-Америка и остановке автобусов Космос.

Автобусы линии 40 пойдут в объезд по Палдискому шоссе, Тоомпуйестеэ, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярава, Ахтри, Хобуяама и в обратном направлении - по улицам Хобуяама, Лайкмаа, автобусный терминал Виру, Нарвское шоссе, бульвары Мере и Пыхья, улицы Сууртюки, Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улица Техника и Палдиское шоссе с дополнительными остановками на пути от центра города на бульваре Мере и в обоих направлениях - на остановке Балтийский вокзал и конечной остановкой при въезде на площадку для стоянки автобусов на улице Хобуяама.

Автобусы линий 21, 21B, 41 и 41B к Балтийскому вокзалу пойдут в объезд по бульвару Каарли, улице Тоомпеа, бульвару Каарли с временной остановкой на остановке троллейбусов Тынисмяги.

23 февраля в указанные выше часы и 24 февраля с 8 до 11.30 и с 13.30 до окончания парада автобусы линий 21 и 21B на Какумяэ пойдут по Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками площадь Вабадузе на Пярнуском шоссе и Космос, автобусы линий 41 и 41B на Какумяэ пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, улицам Тынисмяги, Тоомпеа, бульвару Каарли и Тоомпуйестеэ.

24 февраля с 11.30 до 13.30 автобусы линии 5 направляются в объезд в сторону Мяннику по Нарвскому шоссе, улицам Реймана, Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на улице Гонсиори - Художественная академия и на бульваре Эстония - площадь Вабадузе. В направлении Пирита-Козе эти автобусы пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори и Лайкмаа, Пярнускому шоссе с дополнительными остановками площадь Вабадузе на бульваре Эстония и Лайкмаа.

Автобусы линии 18 в сторону Лаагри пойдут по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительной остановкой площадь Вабадузе на бульваре Эстония.

Автобусы линии 36 пойдут в объезд по направлению к площади Виру по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, Театральной площади, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на улице Лайкмаа, площадь Вабадузе на бульваре Эстония и на остановке автобуса 24 на Театральной площади.

Автобусы линии 3 пойдут в сторону улицы Веэренни в объезд по улицам Ахтри, Хобуяама и Лайкмаа, автобусы линий 21 ja 21B в сторону Какумяэ - по улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвару Эстония, Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками на улице Лайкмаа, площадь Вабадузе на бульваре Эстония и Космос на Пярнуском шоссе.

Автобусы линии 73 от центра города пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама и Ахтри, бульвару Мере с дополнительными остановками на улице Лайкмаа и площадь Вабадузе на бульваре Эстония. В сторону Веэренни эти автобусы пойдут по улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на улице Лайкмаа и площадь Вабадузе на бульваре Эстония.

Автобусы линий 41 и 41B в сторону Какумяэ будут совершать объезд по улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвару Эстония, Пярнускому шоссе, улицам Тынисмяги и Тоомпеа, бульварам Каарли и Тоомпуйестеэ с дополнительными остановками на улице Лайкмаа и площадь Вабадузе на бульваре Эстония.

24 февраля с 11.30 до 13.30 прекращается движение трамваев линий 2, 3 и 4. С конечных остановок они не будут выходить в интервале:

Балтийский вокзал 11.24 – 13.39

Кадриорг 11.01 – 13.41

Юлемисте 11.03 – 13.14

Ст. Юлемисте 10.59 – 14.09

Тонди 11.05 – 13.30

С 10.35 до 11.05 трамваи линии 4 будут ходить по маршруту Тонди - Юлемисте. После перерыва именно из Юлемисте они будут отправляться в обратный путь.