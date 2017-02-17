Понедельник, 20. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Узнайте, как изменятся расписание и маршруты общественного транспорта 23 и 24 февраля

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В связи с подготовкой и проведением 23 и 24 февраля парада Сил обороны, посвященного 99-летию Эстонской Республики, как сообщает Раэпресс, 23 февраля с 19 до 24 часов и 24 февраля с 8 часов утра и до окончания парада (примерно в 16 часов) реорганизуется движение на многих маршрутах общественного транспорта. 

Троллейбусы линий 1 и 3  будут доходить до перекрестка бульвара Каарли и улицы Тоомпеа с конечной остановкой  Тынисмяги (по направлению к центру города). 

Автобусы линий  16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в обоих направлениях пойдут по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками на улице Эндла до перекрестка с Суур-Америка и остановке автобусов Космос. 

Автобусы линии 40 пойдут в объезд по Палдискому шоссе, Тоомпуйестеэ, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярава, Ахтри, Хобуяама и в обратном направлении - по улицам Хобуяама, Лайкмаа, автобусный терминал Виру, Нарвское шоссе, бульвары Мере и Пыхья, улицы Сууртюки, Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улица Техника и Палдиское шоссе с дополнительными остановками на пути от центра города на бульваре Мере и в обоих направлениях - на остановке Балтийский вокзал и конечной остановкой при въезде на площадку для стоянки автобусов на улице Хобуяама.  

Автобусы линий 21, 21B, 41 и 41B к Балтийскому вокзалу пойдут в объезд по бульвару Каарли, улице Тоомпеа, бульвару Каарли с временной остановкой на остановке троллейбусов Тынисмяги. 

23 февраля в указанные выше часы и 24 февраля с 8  до 11.30 и с 13.30 до окончания парада автобусы линий  21 и 21B  на Какумяэ пойдут по Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками площадь Вабадузе  на Пярнуском шоссе и Космос, автобусы линий 41 и 41B на Какумяэ пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, улицам Тынисмяги, Тоомпеа, бульвару Каарли и Тоомпуйестеэ.

24 февраля с 11.30 до 13.30 автобусы линии 5 направляются в объезд в сторону Мяннику по Нарвскому шоссе, улицам Реймана, Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с  дополнительными остановками на улице Гонсиори - Художественная академия и на бульваре Эстония - площадь Вабадузе. В направлении Пирита-Козе эти автобусы пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори и Лайкмаа, Пярнускому шоссе с дополнительными остановками площадь Вабадузе на бульваре Эстония и  Лайкмаа. 

Автобусы линии 18 в сторону Лаагри пойдут по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительной остановкой площадь Вабадузе на бульваре Эстония. 

Автобусы линии 36  пойдут в объезд по направлению к площади Виру по Пярнускому шоссе,  бульвару Эстония, Театральной площади, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками  на улице Лайкмаа, площадь Вабадузе на бульваре Эстония и на остановке автобуса 24 на Театральной площади. 

Автобусы линии 3 пойдут в сторону улицы Веэренни в объезд по улицам Ахтри, Хобуяама и Лайкмаа, автобусы линий  21 ja 21B  в сторону Какумяэ - по улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвару Эстония, Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками на улице Лайкмаа, площадь Вабадузе на бульваре Эстония и Космос на Пярнуском шоссе. 

Автобусы линии 73  от центра города пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама и Ахтри, бульвару Мере с дополнительными остановками  на улице Лайкмаа и площадь Вабадузе на бульваре Эстония. В сторону Веэренни эти автобусы пойдут по улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительными  остановками на улице Лайкмаа и площадь Вабадузе на бульваре Эстония. 

Автобусы линий 41 и 41B в сторону Какумяэ будут совершать объезд по улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, бульвару Эстония, Пярнускому шоссе, улицам Тынисмяги и Тоомпеа, бульварам Каарли и Тоомпуйестеэ с дополнительными остановками на улице Лайкмаа и площадь Вабадузе на бульваре Эстония.

24 февраля с 11.30 до 13.30  прекращается движение трамваев линий  2, 3 и 4. С конечных остановок они не будут выходить в интервале: 

  • Балтийский вокзал 11.24 – 13.39
  • Кадриорг  11.01 – 13.41
  • Юлемисте 11.03 – 13.14
  • Ст. Юлемисте 10.59 – 14.09
  • Тонди 11.05 – 13.30

С 10.35 до 11.05 трамваи линии  4 будут ходить по маршруту Тонди - Юлемисте. После перерыва именно из Юлемисте они будут отправляться в обратный путь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавтобусмаршрутталлиннтрамваитроллейбус
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee рецепты!
мнение
limon.ee
krasotka.ee
eesti laul 2017
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:41
Завтра в Эстонии похолодает
13:32
Узнайте, как изменятся расписание и маршруты общественного транспорта 23 и 24 февраля
13:19
Ученые поняли, как заставить отца полюбить своего ребенка
13:11
Тоом: решение о выдвижении моей кандидатуры в Нарве или Таллинне примет правление партии
13:04
Ученые развенчали миф о фитнесе
13:01
Парень позволил своей девушке спать с другими, когда она пригрозила ему расставанием
13:00
Российским биатлонистам поставили тройку с плюсом за выступление на чемпионате мира
12:57
Павел Иванов: инициативы от разума до безумия
12:50
Кальюлайд присвоила звание генерала командующему Силами обороны Террасу
12:44
Гражданин Эстонии своим безумным романтическим поступком свел с ума всю Россию. Смотрите видео!
12:43
Вегетарианство - не самый разумный выбор, если вы хотите увидеть своих внуков
12:37
Тяжелая авария в Табасалу: столкнулись грузовик и легковушка
12:35
В Испанию прорвались сотни мигрантов из Марокко
12:25
Только интроверты могут рассмотреть скрытые здесь изображения. А вы видите что-нибудь?
12:22
Cкорая помощь для волос
12:21
Президент в День независимости отправится в церковь и учредит новый ритуал (1)
12:18
В лесу на рабочего упало дерево
12:13
Медики рассказали, почему любителям фастфуда лучше есть жирную рыбу
12:12
Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом
12:09
В плитах Bosch возможна утечка газа: владельцев из Эстонии просят связаться с производителем
Все новости
LimonЦеликом
Гражданин Эстонии своим безумным романтическим поступком свел с ума всю Россию. Смотрите видео!

Гражданин Эстонии своим безумным романтическим поступком свел с ума всю Россию. Смотрите видео!

Смотри: Ольга Бузова предалась страсти со змеей

Смотри: Ольга Бузова предалась страсти со змеей

Стало известно о состоянии попавшего в больницу Державина

Стало известно о состоянии попавшего в больницу Державина

13:01
Парень позволил своей девушке спать с другими, когда она пригрозила ему расставанием
12:25
Только интроверты могут рассмотреть скрытые здесь изображения. А вы видите что-нибудь?
12:12
Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом
11:35
СМИ обсуждают известие о родах Юлии Савичевой
KrasotkaЦеликом
Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака

Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака

Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Уход за волосами весной: полезные советы

Уход за волосами весной: полезные советы

13:19
Ученые поняли, как заставить отца полюбить своего ребенка
13:04
Ученые развенчали миф о фитнесе
12:43
Вегетарианство - не самый разумный выбор, если вы хотите увидеть своих внуков
12:22
Cкорая помощь для волос
SportsЦеликом
Российским биатлонистам поставили тройку с плюсом за выступление на чемпионате мира

Российским биатлонистам поставили тройку с плюсом за выступление на чемпионате мира

The Daily Mail: Мутко заставлял атлетов молчать о допинг-системе в России

The Daily Mail: Мутко заставлял атлетов молчать о допинг-системе в России

Биатлонистка из Германии переписала историю спорта

Биатлонистка из Германии переписала историю спорта (1)

19. фев
Скончался выдающийся эстонский шахматист
ВпрокЦеликом
В плитах Bosch возможна утечка газа: владельцев из Эстонии просят связаться с производителем

В плитах Bosch возможна утечка газа: владельцев из Эстонии просят связаться с производителем

«Пригласи курицу в гости!»: читателей возмутила новая реклама Tallegg

«Пригласи курицу в гости!»: читателей возмутила новая реклама Tallegg (1)

У SEB есть доступ к телефонным книгам клиентов

У SEB есть доступ к телефонным книгам клиентов

09:37
Особенности законов: любой может организовать на дому неофициальный уход за пожилыми (2)
Погода
Завтра в Эстонии похолодает

Завтра в Эстонии похолодает

Фото: от Антарктиды откололся айсберг размером с Манхэттен

Фото: от Антарктиды откололся айсберг размером с Манхэттен

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Тяжелая авария в Табасалу: столкнулись грузовик и легковушка

Тяжелая авария в Табасалу: столкнулись грузовик и легковушка

В лесу на рабочего упало дерево

В лесу на рабочего упало дерево

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Узнайте, как изменятся расписание и маршруты общественного транспорта 23 и 24 февраля

Узнайте, как изменятся расписание и маршруты общественного транспорта 23 и 24 февраля

Управа Ласнамяэ приглашает на Масленицу в парке Паэ

Управа Ласнамяэ приглашает на Масленицу в парке Паэ

Культура
Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
Тяжелая авария в Табасалу: столкнулись грузовик и легковушка
Тоом о казусе с Кальюлайд на Мюнхенской конференции: это безобразие, но президент отреагировала прекрасно
Полиция разыскивает двух мужчин: а вы знаете, где они прячутся?(1)
Яна Тоом ответила Жириновскому, который готов баллотироваться в президенты Эстонии, и прокомментировала итоги Мюнхена(23)
Четыре страны НАТО в случае угрозы готовы обратиться за помощью к России(20)
Топ комментариев
Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР(69)
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(31)
Захарченко заявил о готовности освободить оккупированные районы Донбасса военным путем(28)
Порошенко: признание Россией документов ДНР и ЛНР - доказательство оккупации(25)
Президент Эстонии высказалась о санкциях в отношении России(23)
Bалюта
USD
0,939 EUR
GBP
1,167 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 17.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees