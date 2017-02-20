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Видеодоказательства: Репс дала интервью «Спутнику»1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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После появления на эстонской версии российского пропагандистского канала «Спутник» двух интервью Майлис Репс, министр образования заявила, что не давала изданию интервью. Позже «Спутник» опубликовал видео самого интервью, на котором отчетливо слышно, что журналист назвала Репс свое издание.

Первым 31 января на «Спутнике» появилось интервью Репс о Холокосте, в котором она, как утверждается, заметила, что Холокост был намного хуже, чем депортация жителей Эстонии в Сибирь. Второе интервью «Спутнику» Репс дала девять дней спустя на тему планируемых изменений, которые касаются обучения на эстонском языке в русских школах, пишет Postimees.

Репс утверждает, что ничего подобного не говорила: «Я знаю, что это «интервью» огорчило некоторые эстонские учреждения, но точно также огорчились и мы здесь, в министерстве – откуда это взялось, если я не общалась со «Спутником»».

Она собрала в Министерстве образования экстренное совещание, чтобы выяснить, каким образом текст мог попасть в «Спутник». «Я полтора дня ломала над этим голову», - говорит министр. В итоге пришли к выводу, что информация могла появиться после Дня холокоста, то есть 27 января, когда Репс посетила Таллиннскую еврейскую школу и говорила с представителем газеты еврейской общины.

«Во время этого разговора рядом с нами стояла девушка армянской или азербайджанской внешности с диктофоном в руках. Она явно и была автором этой публикации, - предположила Репс. – Я не знала, кто она, поскольку логотипа «Спутника» у нее на груди не было».

То, что она давала интервью «Спутнику», по словам Репс, чистой воды фальсификация, поскольку «Спутник» выдал за свое интервью ее разговор с газетой еврейской общины: «Это – блеф. Для вас (журналистов – прим. ред.) это вопрос доверия, но я на самом деле говорила тет-а-тет с местной еврейской общиной».

Однако в понедельник днем «Спутник» опубликовал видео, на котором видно, что журналист отчетливо назвала Репс свое издание перед небольшим интервью, в котором Репс говорит о Холокосте и депортации.

Postimees попытался связаться с Майлис Репс в понедельник вечером, однако дозвониться до министра не удалось.

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Бывший министр образования и науки Юрген Лиги резко раскритиковал заявления нынешнего министра Майлис Репс, которые, как утверждается, прозвучали в «Спутнике». По его мнению, Репс точно знала, что она говорит. Майлис Репс стала жертвой российской пропаганды

Майлис Репс стала жертвой российской пропаганды 3

Министр образования Эстонии Майлис Репс говорит уверенно: «Я не давала эти интервью "Спутнику"!» Она имеет ввиду появившиеся на эстонской версии российского пропагандистского канала «Спутник» два интервью, пишет Postimees. Первое из них - радиоинтервью на тему русского школьного образования в Эстонии, второе - на тему Холокоста. 
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