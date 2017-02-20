Первым 31 января на «Спутнике» появилось интервью Репс о Холокосте, в котором она, как утверждается, заметила, что Холокост был намного хуже, чем депортация жителей Эстонии в Сибирь. Второе интервью «Спутнику» Репс дала девять дней спустя на тему планируемых изменений, которые касаются обучения на эстонском языке в русских школах, пишет Postimees.

Репс утверждает, что ничего подобного не говорила: «Я знаю, что это «интервью» огорчило некоторые эстонские учреждения, но точно также огорчились и мы здесь, в министерстве – откуда это взялось, если я не общалась со «Спутником»».

Она собрала в Министерстве образования экстренное совещание, чтобы выяснить, каким образом текст мог попасть в «Спутник». «Я полтора дня ломала над этим голову», - говорит министр. В итоге пришли к выводу, что информация могла появиться после Дня холокоста, то есть 27 января, когда Репс посетила Таллиннскую еврейскую школу и говорила с представителем газеты еврейской общины.

«Во время этого разговора рядом с нами стояла девушка армянской или азербайджанской внешности с диктофоном в руках. Она явно и была автором этой публикации, - предположила Репс. – Я не знала, кто она, поскольку логотипа «Спутника» у нее на груди не было».

То, что она давала интервью «Спутнику», по словам Репс, чистой воды фальсификация, поскольку «Спутник» выдал за свое интервью ее разговор с газетой еврейской общины: «Это – блеф. Для вас (журналистов – прим. ред.) это вопрос доверия, но я на самом деле говорила тет-а-тет с местной еврейской общиной».

Однако в понедельник днем «Спутник» опубликовал видео, на котором видно, что журналист отчетливо назвала Репс свое издание перед небольшим интервью, в котором Репс говорит о Холокосте и депортации.

Postimees попытался связаться с Майлис Репс в понедельник вечером, однако дозвониться до министра не удалось.