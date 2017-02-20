Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс сказала, что этот случай произошел в Таллинне, в Nurmenuku Rimi в прошлую пятницу.

«Кассир отказалась продавать молодым людям с признаками алкогольного опьянения спиртное и поэтому один из молодых людей вышел из себя и бросил в работника булочкой. Это очень досадный случай», - говорит Батс.

Батс отметила, что продавщица может собой гордиться, поскольку в критической ситуации она осталась спокойной и умело вышла из сложной ситуации. Этот случай еще раз дает понять, как важна ответственность работников и насколько важно, чтобы все магазины, а не только Rimi отказывали продавать алкоголь пьяным людям.

«Если запрет на продажу спиртного пьяным станет нормой для эстонского общества, это сделать жизнь работников магазинов намного проще», - сказала Батс, добавив, что этим случаем заинтересовалась полиция.