Белобровцев: первый номер в избирательном списке – не приз, а груз ответственности

Белобровцев отметил также, что идти на выборы под первым номером, да еще и в крупнейших округах – это большой вызов, а не подарок: «Возглавить избирательный список – это, мягко говоря, не выиграть "Оскар" или Кубок мира. Это, прежде всего, большая ответственность за общий результат, требующая серьезного ежедневного труда».

По мнению старейшины, возглавлять избирательный список должен, прежде всего, кандидат, у которого есть желание и возможность полностью окунуться в предвыборную борьбу в столице. «Яна Тоом – успешный депутат Европейского парламента, большую часть времени активно работает в Брюсселе; Эдгар Сависаар неоднократно подчеркивал, что в данный момент сосредоточен на своем здоровье и о предвыборной борьбе не думает. Председатель и генеральный секретарь партии подтвердили, что до сих пор у них нет никаких данных о том, что он передумал», - сказал Белобровцев.

Он добавил также, что из всех вышеперечисленных кандидатов, Михаил Кылварт лучше всего подходит для того, чтобы встать во главе партийного избирательного списка: «Михаил Кылварт находится в должности вице-мэра шесть последних лет и является одним из руководителей города, который обладает необходимым опытом и пользуется большой популярностью среди избирателей. Мы неоднократно видели это на выборах и по результатах различных опросов общественного мнения».

Старейшина добавил также, что, судя по результатам голосования в Таллинском совете, того же мнение придерживаются практически все члены совета. По словам Белобровцева, который присутствовал на собрании Таллинского совета, какого-либо давления на членов совета при голосовании не оказывалось: «Все члены совета имели возможность выдвигать своих кандидатов. В итоге были названы три имени, все три были утверждены в качестве кандидатов. С большим перевесом победил Михаил Кылварт, голосование было анонимным. В чем могло состоять давление, я сказать затрудняюсь».