Сомнительный сайт продает жителям Эстонии несуществующие авиабилеты

Сегодня в центр контактов SEB-банк поступила информация о набирающей популярность в интернете рекламе, которая направляет пользователей на сайт http://baltic-lennud.ee/. Страница очень похожа на сайт AirBaltic и с первого взгляда подозрений не вызывает.

Чтобы проверить сайт, работники банка сразу связались с самим AirBaltic и выяснили, что на этот сайт подали в суд. В AirBaltic добавили, что купить на сайте реальные билеты невозможно, и пообещали заняться решением проблемы уже сегодня.

"Призываем своих клиентов быть бдительными при покупке товаров или услуг в интернете и проверять надежность веб-сайтов", - сказала пресс-секретарь SEB Юлия Пийльманн.

Кому принадлежит веб-сайт baltic-lennud: