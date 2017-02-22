Марко Суурмяги: переведем в Нарву парламент!

Я не шучу, когда говорю, что перевел бы в Нарву парламент, но не думаю об этом слишком уж серьезно. Просто перевезти парламента в Нарву – идея получше, чем перевозить туда Академию МВД.

С тем, что государство должно спасать Нарву, я согласен. Реальное положение дел ведь таково, что если эстонское государство и не согласно отказываться от Нарвы, эстонцы давно уже это сделали. Само собой, государство должно переводить туда рабочие места. Вопрос в том, какие именно места.

С переводом в Нарву Академии МВД одна большая беда. Разумеется, критическая масса преподавателей и работников в Академии останется, ну или на месте найдутся новые люди, а вот отправятся ли в Нарву курсанты? Я слышал, как гимназисты говорили, что если Академия переедет в Нарву, у них одной проблемой будет меньше – в это учебное заведение попросту никто не станет поступать.

Одна из причин, по которой в Нарву особо не стремятся, – то, что город это русскоязычный. Вторая – он далеко. Столь же неразумно переводить Академию МВД в Кярдла. Колледж Тартуского университета в Тюри в начале десятилетия просто отмер, потому что молодежь не хотела ехать туда учиться, а Тюри все-таки находится в центре Эстонии. Но это маленькое и скучное место, сочли многие – и вместо Тюри поехали в города побольше, и вместо защиты окружающей среды учились чему-то другому.

Как Нарва, так и Кярдла нуждаются в первую очередь в рабочих местах или учреждениях, с заполнением которых проблем не будет. Наплыв кандидатов в парламент не уменьшился бы, если бы его переместили в Нарву. Может, какой-нибудь шоумен и решил бы, что ничего не будет успевать, день за днем катаясь в пограничный город, чтобы принимать там государственные решения, однако большинство политиков рваться в парламент продолжило бы. Конечно, нашлись бы и чиновники, которые точно согласились бы переехать в Нарву.

Если мы как государство считаем, что парламент должен располагаться все-таки в столице, можно посмотреть на чуть менее существенные учреждения. Вряд ли Фонд развития предпринимательства станет менее компетентным, если будет помещаться в Нарве, вряд ли предприятия и самоуправления перестанут ходатайствовать о получении евроденег, потому что Нарва далеко. Почему главный офис государственного предприятия Eesti Energia расположен в Таллинне, когда важнейшие производственные объекты госпредприятия все в Ида-Вирумаа? Eesti Energia нашло бы адекватных руководителей и специалистов и в случае, если бы располагалось в Нарве.

Первым делом следовало бы перевести в Нарву предприятия и учреждения с отличной репутацией, с зарплатами выше средних, такие, чтобы была уверенность: компетентный персонал из них не уйдет. Нарва должна начать притягивать эстонцев, а не отпугивать, русскоязычное население должно получить эстоноязычную прибавку.

Идея перевода в Нарву парламента – игра ума. Эта идея может оказаться хорошей, а может – абсолютно неприемлемой. Ясно только, что Нарву такими простыми методами, как перевод туда одной Академии МВД, эстонцам не вернешь. Нужно нечто большее. Кабинет премьер-министра, резиденция президента... Не стоит отбрасывать и такие идеи, потому что Нарве нужен очень сильный сигнал о том, что эстонское государство в этом городе присутствует.

Перевод с эстонского.