Фото,фото,фото: квартира твоих кошмаров

Всяческие курьезы он собирает в рубрику "Так жить нельзя". "Сегодня очень сложная квартира, - написал Варламов. - Я прошу вас (голосом Задорнова) не смеяться и не издеваться над хозяевами. Вполне возможно, они попали в беду. Может быть, им нужна помощь, и это не просто интерьер, а зашифрованный сигнал SOS".

Итак, эта двухэтажная квартира площадью 556 м2 расположена в очень дорогом доме на набережной Москвы-реки. На первом этаже гостиная, кухня, пять спален, четыре санузла, на втором - кухня-гостиная, две спальни, кабинет. Еще имеется пристройка площадью 1200 м2 без отделки. Стоит квартира всего 11 000 000 долларов.

"На сайте, - продолжает Варламов, - написано, что в квартире выполнена отделка в классическом стиле с элементами ар-деко". Давайте прогуляемся по комнатам.

Фото: varlamov.ru

"Чтобы усилить галлюциногенный эффект, дизайнер сделал зеркальный потолок! Вдруг вам мало будет штор, подушек и стены с телевизором!"

Среди пестроты прячутся огромные скульптуры. Фото: varlamov.ru

"Найдите гигантскую таксу! Нашли? Я себе представляю: сидишь ты такой, смотришь на эти стены, а тут такса! И ты думаешь: она существует, или тебя уже накрыло?"

Спальня. Фото: varlamov.ru

"А вот это моё любимое! Спальня. Если долго смотреть на стену, из нее выбежит слон! Он будет хохотать и топтать тебя! Здесь главное, когда входишь в спальню, не врезаться в стену. Теперь я думаю, что квартира принадлежит партизану... Любовь к маскировке – наше все!" - издевается Варламов.

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