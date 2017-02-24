Нет ничего святого: полиция задержала молодых людей, обворовавших церковь

Стражи порядка отвели молодых людей в Курземский участок полиции, в свою очередь коллеги отправились на улицу, проверить ближайшие церкви. Поиски закончились на улице Слокас, где инспекторы встретили священника, который вышел на встречу и сообщил об ограблении.

Начальник криминальной полиции говорит, что сейчас следователям необходимо выяснить, каким образом злоумышленникам удалось пробраться внутрь храма - вскрыли ли они замок или пробрались в незакрытую дверь. Именно от этих фактов будет зависеть степень их вины.