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Группировка действовала три года, пойманы не все соучастники

На эстонско-российской границе задержан лидер преступной группировки

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Приборы ночного видения, маски на лицо, камуфляжные костюмы, дроны, радиопередатчики с полной комплектацией, снегоход и наемная рабочая сила. Нет, этот список не описывает Французский иностранный легион, а принадлежащую Игорю Боговски (35) из Обиницы группировку, которая почти три года переносила через юго-восточную границу Эстонии контрабандные сигареты, пишет Postimees.

Если группировка подозревала, что кто-то приближается, курьер не шел за товаров и оставлял коробки лежать в поле. / Лыунаская префектура

Предчувствие, что через зеленую границу по ночам проходит контрабанда, преследовало следователей Южной Эстонии уже некоторое время. 

Снова и снова пограничники обнаруживали протоптанные тропки. Один раз на рассвете позади приграничной деревни на лугу были найдены брошенные коробки с сигаретами, хозяин которых растворился в воздухе. 

Пару раз на границе в Вырумаа были остановлены с переделанными темными стеклами автомобили, в которых молодые шоферы ввозили в страну целыми кипами контрабандные сигареты без марок акцизного налога. Хотя обстоятельства менялись, все дороги вели зачастую к одному и тому же мужчине - к живущему на случайные заработки Игорю Боговски. 

Круг замкнулся в декабре 2015 года, за два дня до Рождества. 

Ночью между 3.23 и 3.53 как минимум три неопознанных человека во главе с Боговски в волости Меремяэ, недалеко от деревни Веретиня проносили через границу в Эстонию 120 000 контрабандных сигарет. 

В 200 метрах от границы находящемся в Веретиня живет три человека, а в России, прямо на другой сторону находятся Уланово и Бабино, откуда можно было легко взять товар. Ближайший пограничный пункт Эстонии, Койдула, в шести километрах по прямой. 

Позднее в 4.53 Боговски на эстонской стороне караулил в договоренном месте, 850 метров от границы. В руке у него был использованный для пары десятков преступлений мобильный телефон. Его задачей было проинформировать других, когда воздух будет свободен от пограничников. 

В 5.53 с помощью GPS-устройств другие участник группировки загруженные контрабандой как раз по координатам достигли места встречи, когда вмешались пограничники. Мужчины бросили коробки и сбежали, но Боговски был пойман по горячим следам в нескольких десятках метров от места происшествия.

Продуманная схема

Скоро стало ясно, что была задержана знакомая для пограничников личность. Уже в январе 2013 года Боговски нанял трех человек, поместил вблизи границы в их машину 200 000 контрабандных сигарет и дал им инструкции доставить их в Тарту для дальнейшей перепродажи. Сам он ехал в другом автомобиле впереди, чтобы оберегать от полиции, но в два часа ночи работники таможни задержали машину на шоссе. 

В том же году накануне Рождества Боговски организовал очередную акцию. В этот раз работающие в России соучастники спрятали в лесу деревни Верхулитса 120 000 сигарет. Боговски заплатил трех людям, задачей которых было принести часть контрбанды и охранять ее. В 23.20 пограничники задержали одного их охранников, у которого был данный Боговски телефон и инструкции. 

Провалы не остановили злоумышленников. Но Боговски чаще занимался руководством и нанимал других выполнять всю грязную работу. 

Например, ночью 26 июня 2015 года машина в Выру проигнорировала сигналы полиции  об остановке и сбежала. Полицейские нашли чуть позже машину с 18 коробками контрабандных сигарет. Позже были пойманы два нанятых Боговски человека. 

Ведущий это дело окружной прокурор Маргус Леллеп говорит, что Боговски был организатором схемы со стороны Эстонии, так называемым мозгом группировки. Как местный мужчина, он хорошо знал местность между деревнями Маринова и Верхулитса, а также, как там двигаются пограничники и местные жители. 

Все эпизоды начинались одинаково: через пограничный пункт Койдула или Лухамаа легально из Россию в Эстонию проходили 5-8 человек, в основном безработные российские мужчины, которые имеют двойное гражданство или эстонскую визу. 

«Следуя инструкции они на машине доезжали до нужного места, где они ночью перебегали через границу в Россию, брали оттуда ящики и возвращались в Эстонию, - рассказывает Леллеп. - Проходили километр-два, потом оставляли коробки в поле и уходили. За ними в Эстонии приезжали на машинах другие мужчины, которые собирали коробки».

При обычке был найден дрон, который во время преступления был глазами контрабандистов. / Лыунаская префектура

В основном все происходило в ночное время, использовались свои собственные тропинки, приборы ночного видения, GPS, специальная камуфляжная одежда. Контрабандисты действовали в любое время года. Леллеп говорит, что на границе действительно есть места, где можно скрытно передвигаться.

Важную роль в обеспечении безопасности сыграли средства связи: охранники, у которых были мобильные телефоны и радиопередатчики предупреждали, если видели пограничников или местных жителей.

Когда же территория была свободна, место для размещения ящиков выбиралось не случайно, чтобы люди с эстонской стороны могли спокойно найти контрабанду.

Черный рынок в Тарту

Оперативность в этом деле решала многое. Например, один раз Боговски отправился за коробками с сигаретами на снегоходе. Сообщников главарь группировки искал в кругу знакомых. Большинство из них были местные безработные молодые люди.

Сам Боговски не продавал сигареты обычным потребителям, а доставлял их занимающимся перепродажей людям. По словам Леллепа, преимущественно контрабанда переправлялась в Тарту, известны и места передачи. Была задействована целая цепочка.

Выгода была очевидной: если в России коробка с 10 000 сигаретами стоила 300 евро, в Эстонии на черном рынке ее стоимость уже была 700 евро. За каждое пересечение границы приносилось три коробки. В зависимости от размеров группы и частоты переходов за одну операцию через границу проносили 6-20 коробок контрабандных сигарет. Прибыль измерялась в тысячах евро, но каждый наемный работник получал всего 50-100 евро.

Найденные у контрабандистов СИМ-карты и мобильные телефоны / Лыунаская префектура

После ареста у Боговски были найдены 13 СИМ-карт и 21 различный мобильный телефон, дроны, маски и другое оборудование, предназначенное для облегчения переправки контрабанды.

Игорь Боговски (35) - единственный, кто получил реальный тюремный срок. / Лыунаская префектура

Кто помогал Боговски со стороны России неизвестно, поскольку на его соучастников выйти не удалось. 

Также никто не знает, как много контрабандных сигарет Боговски поставил на черный рынок за эти годы. Прокуратуре удалось доказать пять эпизодов или 460 000 контрабандных сигарет. 

Боговски единственный получил реальный срок - один год и один месяц тюремного заключения, остаток которого будет отбываться условно. В большинстве своем двадцатилетние мужчины из Южной Эстонии Алексей Пурге, Кенти Ильвер, Леонид Егоров и Константин Севериков получили условное тюремное наказание. Большинство соучастников так и не пойманы.

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