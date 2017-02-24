Видео: наследник мультимиллионера разбился на Porsche, убив двух взрослых и ребенка

По данным Lamia Report, за рулем Porsche находился младший сын владельца сети супермаркетов Jumbo мультимиллионера Апостолоса Вакакиса. Йоргоса Вакакиса сопровождал друг. В припаркованной машине ждали ушедшего в туалет отца семейства 33-летняя женщина и трехлетний ребенок.

24-летний Йоргос Вакакис незадолго до трагедии вернулся из Майами, где он учился, в Дельфы. Он должен был вернуться в США после короткого отпуска. На пассажирском месте в его машине находился его друг детства Андреас Георгакопулос.

Греческие СМИ отмечают, что, судя по видеозаписи, Porsche двигался по трассе, где разрешено развивать скорость до 120 километров в час, разогнавшись до 200 километров в час. Автомобиль потерял управление, приблизившись к парковке перед общественным туалетом. Последние метры он преодолел боком.

Через несколько секунд после столкновения из здания выскочил мужчина. Он пытался подбежать к горящим машинам, но был бессилен спасти жену и ребенка.

"То, что случилось, просто невероятно. Они остановились у туалета и встретили смерть от Porsche. Они не стояли на обочине дороги, а находились на парковке", - приводит слова очевидца Protothema.

Йоргос Вакакис был младшим сыном Апостолоса Вакакиса, у него остались две старшие сестры. СМИ отмечают, что он был любимчиком своего отца. Миллиардер ранее признавался журналистам, что мечтает о тех временах, когда наследник возьмет бизнес в свои руки.

В сеть Jumbo входит более чем 80 магазинов, 52 из которых располагаются в Греции. Доход компании в 2015 году составил более 780 млн евро.