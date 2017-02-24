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Видео: наследник мультимиллионера разбился на Porsche, убив двух взрослых и ребенка

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Разрушительная и шокирующая авария произошла в воскресенье, 26 февраля, на магистрали Афины - Ламия. Автомобиль Porsche на огромной скорости врезался в стоящую на парковке Honda Civic и здание придорожного туалета. Оба автомобиля взорвались. Погибли четыре человека, сообщает Newsru.

По данным Lamia Report, за рулем Porsche находился младший сын владельца сети супермаркетов Jumbo мультимиллионера Апостолоса Вакакиса. Йоргоса Вакакиса сопровождал друг. В припаркованной машине ждали ушедшего в туалет отца семейства 33-летняя женщина и трехлетний ребенок.

24-летний Йоргос Вакакис незадолго до трагедии вернулся из Майами, где он учился, в Дельфы. Он должен был вернуться в США после короткого отпуска. На пассажирском месте в его машине находился его друг детства Андреас Георгакопулос.

Греческие СМИ отмечают, что, судя по видеозаписи, Porsche двигался по трассе, где разрешено развивать скорость до 120 километров в час, разогнавшись до 200 километров в час. Автомобиль потерял управление, приблизившись к парковке перед общественным туалетом. Последние метры он преодолел боком.

Через несколько секунд после столкновения из здания выскочил мужчина. Он пытался подбежать к горящим машинам, но был бессилен спасти жену и ребенка.

"То, что случилось, просто невероятно. Они остановились у туалета и встретили смерть от Porsche. Они не стояли на обочине дороги, а находились на парковке", - приводит слова очевидца Protothema.

Йоргос Вакакис был младшим сыном Апостолоса Вакакиса, у него остались две старшие сестры. СМИ отмечают, что он был любимчиком своего отца. Миллиардер ранее признавался журналистам, что мечтает о тех временах, когда наследник возьмет бизнес в свои руки.

В сеть Jumbo входит более чем 80 магазинов, 52 из которых располагаются в Греции. Доход компании в 2015 году составил более 780 млн евро.

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