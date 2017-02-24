Приход Ратаса повысил поддержку центристов среди эстонцев и снизил – среди русскоговорящих избирателей

Из опроса, заказанного фирме Turu-uuringute AS новостной редакцией ERR, следует, что вступление Юри Ратаса в должность председателя партии после Эдгара Сависаара сократило поддержку партии среди неэстонцев почти на 10%, сообщает Rus.Err.

В сентябре и октябре прошлого года партию, возглавляемую Эдгаром Сависааром, среди неэстонцев поддерживали 85%. При Ратасе в декабре результаты опроса показали спад поддержки партии среди неэстонцев до 80%, в январе – 79% и февраля – 76%.

При этом поддержка Центристской партии среди эстонцев выросла в декабре до 20% и остается примерно на этом уровне.