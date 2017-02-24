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Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

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Накладка на церемонии «Оскара», когда победителем объявили сначала «Ла-ла Ленд», а потом сообщили, что на самом деле победил «Лунный свет», объясняется усталостью ведущих, которые привыкли повторять: «Ла-ла-ла-ленд, ла-ла-ла-ленд...» - считает кинокритик Борис Тух.

«Оскар» – политическая премия, и в этом году он менее интересен, чем в предыдущие: год на год не приходится. Прежде всего нужно отметить, что абсолютным фаворитом был мюзикл «Ла-Ла Ленд», получивший в сумме семь «Оскаров», но при этом так и не получивший самой главной награды «за лучший фильм». То есть – сначала объявили, что он ее получил, а потом выяснилось, что произошла накладка.

Это очень интересная накладка, на моей памяти ничего подобного не бывало. Я бы объяснил ошибку все-таки тем, что люди, объявлявшие победителей, к концу так устали и так привыкли повторять: «Ла-ла-ла-ленд, ла-ла-ла-ленд...» Мне безумно жалко создателей фильмов «Ла-ла Ленд» и «Лунный свет»: первых – потому что они все обрадовались, что они абсолютные победители, вторых – потому что сначала они разочаровались и потом им было очень трудно радоваться победе. Для тех и других это было абсолютно предынфарктное состояние.

Конечно, «Ла-ла Ленд» – фильм очень эффектный и красивый, но всегда хочется, чтобы победителем стала картина, имеющая не только художественное значение. «Оскар» в принципе дается не лучшим художественным лентам, а фильмам-откликам на то, что происходит в мире. Скажем, кинокартине о современных войнах, снятой с антивоенной позиции, «Оскара» получить легче.

К сожалению, у нас «Лунный свет» не шел, нам его еще только предстоит посмотреть. Поскольку это фильм, во-первых, о чернокожих, а во-вторых, о геях, «Оскара», который дали «Лунному свету», тоже можно рассматривать в социально-политическом контексте. Думаю, это еще и «Оскар» в пику Трампу, которого творческая интеллигенция США терпеть не может. Дональд Трамп, как известно, очень сильно настроен против гомосексуалистов, и негрофилом его назвать тоже очень сложно. Кроме того, мы все помним прошлогодний скандал, когда ни один чернокожий актер не получил «Оскара». Эту ситуацию надо было исправлять.

То, что Эмма Стоун получила «Оскара» за лучшую женскую роль, никого, естественно, не удивило. Как и победа очаровательного мультфильма «Зверополис». То же касается, я думаю, и документального эпоса «О. Джей: сделано в Америке» про того самого боксера, которого обвинили в свое время в убийстве жены и ее любовника.

Что до лучшего иностранного фильма – понятно, почему «Оскара» получил иранский режиссер, Ирану нужно было что-то дать, чтобы показать, что киноакадемики не против стран, третируемых президентом Трампом. И все-таки жаль, что киноакадемики прошли мимо фильма Андрея Кончаловского «Рай». Я от Кончаловского далеко не в восторге, и, конечно, у «Рая» есть переклички с «Ночным портье» Лилианы Кавани, это тоже фильм об отношениях палача и жертвы. И все-таки: если учесть события в мире, «Рай» – актуальный фильм. Мы опять видим всплески ненависти и ксенофобии, наплыв совершенно чуждой культуры на Европу, когда политкорректность становится худшим злом, чем ксенофобия, такой фильм очень нужен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкинооскарполитикаэмма стоун
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