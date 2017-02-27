Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

В период проведения работ по техническому обслуживанию сети можно будет нормально совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильным интернет-доступом. Среда самообслуживания Elisa будет закрыта, к тому же могут происходить сбои при принятии звонков и текстовых сообщений. Также может быть нарушено поступление звонков потребителям услуги Офисного телефона Elisa.

Также стоит учитывать, что перенесенные в сеть Elisa в ночь на 2 марта номера мобильных телефонов будут активированы не позднее 6 часов утра.

Elisa приступит к осуществлению изменений в 9 часов вечера 1 марта и завершит работы в 6 часов утра 2 марта. В ходе проведения работ Elisa перейдет на новейшую платформу регистров сети мобильной связи.

Если клиент обнаружит сбои в функционировании услуг после вышеуказанного времени завершения технических работ, то Elisa просит сообщить об этом по телефонному номеру службы поддержки клиентов 6 600 600 или адресу э-почты info@elisa.ee.

Elisa приносит извинения за возможные неудобства.