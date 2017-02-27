Сами с усами своими руками: ремонт и оформление детской

Родители маленького Коннора, Кортни и Брендт, решили, что должны придумать и сделать такую детскую, чтобы она служила их сыну начиная с младенческого возраста и хотя бы до подросткового.

Фото: studiograyhouse.com

При этом для них было совершенно естественным, что большую часть мебели и деталей интерьера они изготовят сами. Пеленальный столик и комод, игрущка-карусель над кроваткой, стена с горным пейзажем, палатка для чтения и многое другое - дело рук родителей.

Фото: studiograyhouse.com

Фото: studiograyhouse.com

Кортни очень хотела кресло-качалку, денег на которую не хватало. Тогда они купили обычное кресло и заменили его ножки деревянными полозьями.

Фото: studiograyhouse.com

Так как в комнате нет места для обычного платяного шкафа, родители решили и этот вопрос - обустроили временное открытое хранилище для детской одежды.

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