Томуск: если продавцам по какой-то причине понадобилось обсуждать личные вопросы, ограничение выбора языка не обоснованно

На вопрос портала Stolitsa.ee о том, имеет ли право работодатель регулировать язык общения сотрудников между собой, ответил генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск:

«Как устанавливает статья 11 Конституции, права и свободы могут быть ограничены только в соответствии с Конституцией. Ограничения эти должны быть необходимы в демократическом обществе и не должны искажать сущности ограничиваемых прав и свобод.

Если ограничение в сфере выбора продавцами языка связано с обслуживанием клиентов (например, продавцы при клиенте между собой обсуждают, какой предмет одежды ему подходит), то ограничение обоснованно, так как напрямую связано с обслуживанием клиента и требованием о предоставлении потребителю информации на эстонском языке. Если же продавцам по какой-то причине понадобилось в торговом зале обсудить личные вопросы (например, какой фильм пойти смотреть вечером, или что-то еще, не касающееся обслуживания клиентов), ограничение не обосновано правом потребителей на получение информации на эстонском языке.

Однако в сфере обслуживания следует, в числе прочего, учитывать и то, что добрые традиции культуры обслуживания предполагают, что персонал на рабочем месте не занимается личными вопросами (такими, как приведение в порядок своего внешнего вида, личные телефонные звонки, личные беседы с коллегами, общение и встречи со знакомыми не из числа клиентов)».