Политологи: Сависаар хочет продолжить политическую деятельность

Отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар поздно вечером в понедельник, 27 февраля, был избран в правление ласнамяэского отделения Центристской партии. Как оценивают дальнейшие шаги Сависаара политологи?

По словам политолога Тыниса Саартса, что участие Сависаара в выборах правления ласнамяэского отделения очевидный сигнал, что он хочет продолжить участвовать в политической жизни, а не наблюдать за ней со стороны. Саартс говорит, что насколько велик будет его вклад в политику на самом деле — большой вопрос, и сейчас трудно это предсказать, учитывая состояние здоровья Сависаара, судебный процесс и к чему он в итоге придет.

Политолог Рейн Тоомла также уверен, что участие в выборах Сависаара показывает, что он хочет продолжить политическую деятельность. Тоомла считает, что, помимо участия в местных выборах, у Сависаара есть и другой вариант возврата в политику — стать почетным председателем Центристской партии. «Думаю, что у почетного председателя больше возможностей повлиять на всю политику партии, чем у одного из членов горуправы Таллинна», - говорит Тоомла.

Почему до сих пор Сависаар не занял эту должность, по словам Тоомла, сложно сказать. Он считает, что Сависаар, вероятно, согласится на эту должность, если ему сделают повторное предложение.