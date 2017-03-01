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Политологи: Сависаар хочет продолжить политическую деятельность

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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По словам политологов Тыниса Саартса и Рейна Тоомла, Эдгар Сависаар, став кандидатом на выборах в правление ласнамяэского отделения Центристской партии, показал, что хочет продолжить принимать участие в политике, хотя на данный момент выдвижение его кандидатуры на местных выборах не прогнозируется, пишет Postimees.

Отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар поздно вечером в понедельник, 27 февраля, был избран в правление ласнамяэского отделения Центристской партии. Как оценивают дальнейшие шаги Сависаара политологи?

По словам политолога Тыниса Саартса, что участие Сависаара в выборах правления ласнамяэского отделения очевидный сигнал, что он хочет продолжить участвовать в политической жизни, а не наблюдать за ней со стороны. Саартс говорит, что насколько велик будет его вклад в политику на самом деле — большой вопрос, и сейчас трудно это предсказать, учитывая состояние здоровья Сависаара, судебный процесс и к чему он в итоге придет.

Политолог Рейн Тоомла также уверен, что участие в выборах Сависаара показывает, что он хочет продолжить политическую деятельность. Тоомла считает, что, помимо участия в местных выборах, у Сависаара есть и другой вариант возврата в политику — стать почетным председателем Центристской партии. «Думаю, что у почетного председателя больше возможностей повлиять на всю политику партии, чем у одного из членов горуправы Таллинна», - говорит Тоомла.

Почему до сих пор Сависаар не занял эту должность, по словам Тоомла, сложно сказать. Он считает, что Сависаар, вероятно, согласится на эту должность, если ему сделают повторное предложение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАполитикаполитологцентристская партияэдгар сависаар
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Эдгара Сависаара избрали в правление ласнамяэского отделения Центристской партии 2

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На предстоящих выборах в органы местного самоуправления, наряду с первым номером в округе Ласнамяэ Михаилом Кылвартом, свою кандидатуру выдвинет и зампредседателя фракции Центристской партии Эрки Сависаар. 
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