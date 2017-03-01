Что происходит с теми, кому не продлевают вид на жительство и высылают из Эстонии

Порою люди оказываются замешаны в такие истории, что только диву даешься. И остаются в чужой стране без каких-либо документов.

«Один молодой человек много-много лет назад, еще в советское время, поехал в Россию на свадьбу, – рассказывает юрист и руководителя правового бюро «Маркус» Александр Кустов. – Совершил там тяжкое преступление, его посадили в тюрьму. Вышел спустя 10 лет – а уже границы, визы, паспортный контроль. А у него вообще никаких документов».

Полтора года, вспоминает адвокат, решали его вопрос на уровне МИД, пока не разрешили въехать в родную страну.

Еще случай: темпераментный гражданин кавказской национальности в советское же время приехал сюда на заработки. Встретил женщину, полюбил ее и остался! Спустя какое-то время у него украли все документы. Что делать? Он не стал делать ничего – продолжал жить у этой женщины, работал в кафе. После восстановления ЭР он много лет здесь жил нелегалом.

Однажды его поймали за безбилетный проезд. Выяснилась вся эта история. В итоге после года переписок юриста с инстанциями мужчине разрешили выехать из страны, получить на родине все необходимые документы и въехать обратно. Сейчас у него есть вид на жительство, паспорт, он живет с той же женщиной, и все у него хорошо.

Но самая, пожалуй, запутанная история произошла с одной дамой. Волею судьбы она оказалась в России, где у нее украли паспорт. Она пошла на рынок и купила новый – на другое имя и с другой датой рождения. Въехала сюда по нему и прожила еще 12 лет. За это время она окончила вуз, вышла замуж, родила ребенка. А потом подошел срок паспорт менять…

Она пошла в ДГМ, но там быстро определили, что паспорт – подделка, и пригрозили выслать ее из страны. Женщине долго пришлось вести переписку с чиновниками и отстаивать свои права. В итоге ей все же выдали новый паспорт на ее настоящее имя и с ее настоящей датой рождения.

«Я думаю, что если бы дама сразу же после прибытия в страну пошла бы в ДГМ и рассказала обо всем, ее бы незамедлительно выслали, – считает Александр Кустов. – А так за 12 лет проживания в стране она зарекомендовала себя как законопослушный гражданин, который серьезно относится к жизни здесь – получил высшее образование, работает, замужем, есть ребенок. В таких случаях образ жизни играет ключевую роль».

«Большой вопрос и в том, готова ли Россия принять всех этих граждан, которых высылают из Эстонии? – рассуждает юрист. – Какая там ведется работа с точки зрения социальной адаптации таких людей? Ведь если человек окажется в чужой стране, где у него никого нет, без денег, работы, прописки, он автоматически может стать асоциалом».

Вице-консул РФ в Эстонии Сергей Глебович Габузов заверяет, что случаи реадмисии российских граждан из Эстонии единичны. В таких случаях посольство ведет переписку через МИД РФ с соответствующими инстанциями в Эстонии.

На этот счет имеется и рекомендация Комитета министров Совета Европы от 13 сентября 2001 года, где говорится, что не следует высылать человека в страну, подданство которой у него имеется, но связей с которой у него никаких нет. К ней в нотной переписке, как правило, и апеллируют.

«Насколько это результативно? Сложно сказать, – говорит вице-консул. – Мы работаем, чтобы их здесь оставить. Прибегнуть к возможностям временной изоляции от общества, реабилитации, но не высылать сразу туда, где никого нет. Мы видим, что данные действия играют немаловажную роль. Однако последнее слово в таких случаях остается за Эстонией, и мы ни в коей мере не можем диктовать суверенному государству, как поступить».

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