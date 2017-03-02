ИГ призывает своих сторонников совершать теракты в Европе, маскируясь под евреев

Исламисты рекомендуют для организации таких атак использовать одежду ультраортодоксальных иудеев, поскольку в ней можно спрятать значительное количество оружия, передает NEWSru Israel со ссылкой на 10-й канал израильского телевидения.

На этом фоне правоохранительные органы Бельгии приведены в состояние максимальной готовности в связи с публикацией видеоролика ИГ, где исламисты обещают атаковать центральный железнодорожный вокзал Антверпена, отмечается в публикации.

Между тем в конце февраля суд в Израиле приговорил к 11 годам тюрьмы ультраортодоксального иудея, который в супермаркете напал с ножом на соотечественника, по ошибке приняв его за араба.