Нарвский центр "Матвейка" в день празднования своего пятилетнего юбилея организовал самые настоящие республиканские спортивные соревнования для особенных детей. Из Таллинна приехали гости – дети и родители НКО "Особый мир", которые то объединялись с командой "Матвейки" и играли против лучших спортсменов Нарвы, с радостью откликнувшихся на приглашение, то снова делились на две команды и играли уже друг против друга. Впрочем, соревнованиями это можно назвать весьма условно – все действо больше напоминало задорные игры и конкурсы, между тем, элемент борьбы все-таки присутствовал. Впрочем, после того, как жюри подвело итоги, выяснилось, что победила дружба.

Личный пример лучше тысячи слов, считают организаторы соревнований, и поэтому поддержать ребят решили известные спортсмены и организаторы спортивных мероприятий в регионе: Александр Латин (триатлон), Владимир Латин (гребля), Дарья Юрлова (Лисовская) (участница чемпионатов мира и олимпийских игр в Сочи), Анастасия Пшеничная (38-кратная чемпионка Эстонии по гребле на байдарках, 10 место в мире, лучший спортсмен Нарвы 2009-2013, фитнес-модель Эстонии 2016), руководитель Александр Дмитриев и капитан футзальной команды Narva United Станислав Быстров, Сергей Кукк (тяжелоатлет) и Антон Праткунас (Мотус).

Поздравить "Матвейку" с юбилеем пришли председатель нарвского городского собрания Александр Ефимов, вице-мэр Татьяна Пацановская и руководители молодежного центра Яна Маркова и Лариса Оленина.

Изюминкой мероприятия стало трогательное выступление девочек-близняшек Вики и Лизы Градовых из Санкт-Петербурга, приехавших со своими родителями и наставницей Леник Атанесян, которые исполнили танец на инвалидных колясках.

Леник Атанесян - председатель организации "Аревик", директор Центра лечебной педагогики и искусства, специалист по медико-социальной реабилитации детей с недостатками здоровья. Кроме того, она – автор и организатор прекрасной традиции - уже несколько лет проходящего в Санкт-Петербурге Бала на колесах. Этот бал стал реальностью, благодаря появлению (по инициативе Леник Атанесян) в России Академии реабилитации и социальной хореографии, в которой дети с самой тяжелой степенью инвалидности проходят курс индивидуальной программы реабилитации в сочетании с музыкой, танцевальной терапии, причем, занятия с каждым ребенком вначале индивидуальные, затем групповые. Занятия проводят квалифицированные преподаватели Санкт-Петербургского Государственного Университета кино и телевидения, ведущих театров, консерватории и т.д. С 2012 года проект "СПб Академия реабилитации и социальной хореографии" входит в состав Международного Танцевального Совета CID ЮНЕСКО и осуществляет свою деятельность под его эгидой. Леник Атанесян поздравила центр "Матвейка" с юбилеем и пригласила эстонских ребят-колясочников на ежегодный Бал на колесах, который по традиции проходит в Санкт-Петербурге в конце мая.

"Матвейка": путь, длиною в пять лет

Центр "Матвейка" был открыт на базе НКО Семейный проект (MTÜ Pereprojekt). Основателями центра являются супруги Рита Тернос и Сергей Середницкий, родители пятерых детей. На открытие центра их вдохновил сын Матвей, имеющий нарушения опорно-двигательного аппарата. Кстати, сам Матвей на торжественном открытии первых междугородних спортивных соревнований для особых детей поздравил всех гостей и пожелал центру и своих друзьям долгих и интересных лет развития.

- За пять лет в организации сделано немало. Открыт детский развивающий центр "Матвейка", знакомый всем детям города. Возобновил работу боулинг на улице Линда, 4, площади которого используются как под социальную, так и коммерческую деятельность. Построена уличная игровая площадка. При центре работает родительский клуб, объединяющий родителей, имеющих особых детей. Уже на втором году деятельности организация попала в число тринадцати лучших НКО региона, в связи с чем MTÜ Pereprojekt вошло в сборник под названием "Истории успеха некоммерческих объединений Ида-Вирумаа". Всего в этот сборник вошло тринадцать историй успеха, из них нарвских было шесть, - рассказывает Рита Тернос, которая в 2013 году стала лауреатом премии UNICEF "Синяя птица" за открытие центра "Матвейка". Все знают, что двери "Матвейки" открыты не только детям с особыми потребностями, но и здоровым ребятишкам. Здесь – то самое место, где никто не стесняется быть самим собой, невзирая ни на что.

Рита рассказывает, что в "Матвейке" очень много внимания уделяется физическому развитию детей, например, уже три года подряд центр организует летние спортивные лагеря для здоровых детей и для детей с ограниченными возможностями.

- Спортивный лагерь, организуемый центром "Матвейка", полюбился школьникам из-за разнообразия спортивных и развлекательных мероприятий, и уже становится международным. Последние два года в лагере участвовали дети из Англии и Швеции, - рассказывает Рита Тернос.

С марта прошлого года "Матвейка" занимается и организацией услуг опорных лиц для тех ребят, кому тяжелый недуг не позволяет справляться с ежедневыми обязанностями самостоятельно, и требуется помощь. Эта услуга оказывается в рамках проекта Социального Министерства и финансируется Европейским фондом.

- На сегодняшний день эту услугу получают около тридцати детей. В рамках этого проекта, опорные лица помогают детям дома, в школах, в центре "Матвейка", а также сопровождают детей в школы по интересам или для получения реабилитационных услуг. Около десяти детей ежедневно после школы находятся в центре "Матвейка". Для родителей эта услуга бесплатная и является большим подспорьем. Организация взяла на себя и питание детей. Средства на питание (а летом оно трехразовое) организация зарабатывает сама, оказывая развлекательные услуги. В центре "Матвейка" празднуются детские дни рождения. Под свое крыло центр взял и несколько братьев и сестер особых детей. У них нет показаний для получения услуги опорного лица, но чтобы не разлучать детей и помочь родителям, центр оказывает аналогичные услуги и им, но уже вне проекта, - поясняет Рита Тернос.

Кроме того, Рита упоминает еще одно важное событие - осенью прошлого года по адресу Юхкентали, 5 в Нарве открылся спортивный зал центра "Матвейка". Его открыли своими силами, и занятия в нем бесплатны для любых детей с особыми потребностями, независимо от того, являются они жителями Нарвы или нет.

В рамках очередной рождественской акции "Благовест" на "Радио-4" для центра "Матвейка" были собраны средства на приобретение подвесной системы, которая позволит детям с проблемами опорно-двигательного аппарата самостоятельно передвигаться и заниматься спортом в новом спортивном зале.