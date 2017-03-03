Предприниматели о плате за автодороги: если платить, то всем

С 2018 года плату за пользование автодорогами в Эстонии начнут взимать с грузовых автомобилей массой от 3,5 тонн, а не от 12 тонн, как предполагалось первоначально.

Владелец OG Elektra Олег Гросс не понимает, почему необходимо в свете платы за пользование автодорог давать дополнительную нагрузку только на один сектор: «Кто производительнее и с крупными машинами, на которых ездят квалифицированные высокооплачиваемые водители, тем сильнее начинаем их подавлять».

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