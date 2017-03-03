Пилот разбившегося на границе с Турцией истребителя заявил, что самолет был сбит

По словам Сафхана, его истребитель подвергся обстрелу, когда он направлялся из Латакии в сторону сельской местности неподалеку от провинции Идлиб на севере Сирии. В настоящий момент пилот находится в госпитале, врачи диагностировали у него небольшие трещины в позвоночнике.

Как сообщалось ранее, пилот разбившегося истребителя успел катапультироваться. Его обнаружили живым в 40 километрах от места крушения, после чего доставили в турецкий город Хатай.

О падении самолета неподалеку от границы с Турцией стало известно в субботу вечером. Источники отмечали, что приоритетной версией крушения является техническая неисправность старого самолета.

В то же время агентство Dogan заявило, что самолет мог быть сбит с земли боевиками сирийской оппозиции. Источник сообщил, что истребитель обстреляли из пулемета в районе населенного пункта Мааррат Мирин. После этого машина начала падать.