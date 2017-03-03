«По собственному опыту, мы знаем, что с наступлением весны активизируются злоумышленники всех мастей, которые используют как общеизвестные, так и совершенно новые схемы незаконного обогащения», – предупреждает Селиов.

«Проанализировав обращения наших клиентов, мы выявили пять самых распространенных мошеннических схем», – продолжает Селиов. При этом она подчеркивает, что наибольшую изобретательность жулики проявляют в интернете, и призывает всех пострадавших не оставлять без внимания случившееся, а сообщать об этом в полицию и, конечно, своему оператору мобильной связи.

Пять мошеннических схем, наиболее распространенных в Эстонии

1. Звонки из-за рубежа

Эта схема применяется уже не один год. На телефон поступает звонок из-за пределов Эстонии, но на другом конце молчат или сеанс связи неожиданно прерывается. Если простодушный пользователь сделает обратный звонок, то его уже придется оплачивать чуть ли не по десятикратному тарифу. Причем злоумышленники действуют оперативно и сразу же меняют засвеченный номер. Итак, если к вам поступил звонок с неизвестного номера из-за рубежа, а вы не ожидаете оттуда вестей, подумайте как следует, стоит ли вообще отвечать на такой звонок.

2. Кража личности/идентичности

Мошенники могут использовать чужие документы – украденные или потерянные – для оформления договора при покупке телефона или компьютера. Поэтому в случае пропажи документов необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию, чтобы признать документы недействительными. Кстати, в 30% случаев люди даже не подозревали, что на основании их пропавших документов совершались неблаговидные дела. И если выяснится, что незаконные договоры все же были заключены, следует получить в полиции справку о признании пропавших документов недействительными и представить ее в учреждение, которое является держателем договора.

3. Огромные счета за телефонные услуги за рубежом

Эту операцию обычно проворачивают зарубежные злоумышленники с иностранцами. Схема простая: крадется телефон, а затем с него за короткое время делается огромное количество звонков на подставной номер с очень высоким тарифом, а счет за эти звонки выставляется оператору потерпевшего. Наибольший ущерб, с которым нам, увы, довелось столкнуться, составлял около 8 тысяч евро. По нашему опыту, чаще всего жертвами такой мошеннической схемы становились жители Эстонии, находившиеся в Барселоне, и в основном это были молодые люди, искавшие приключений. Чтобы избежать незавидной участи, рекомендуем использовать за рубежом разговорную карту местного оператора, и в случае пропажи телефона незамедлительно закрыть свой номер.

4. Фальшивые опросы, розыгрыши и потребительские игры

Пожалуй, самый активно развивающийся сегмент сетевого мошенничества с использованием названий известных фирм. Зачастую мошенническая схема преподносится в виде розыгрышей, опросов и потребительских игр. Ее цель, как правило, – узнать личные данные участников, чтобы потом использовать их со злым умыслом. В ряде случаев участников призывают отправлять платные сообщения, причем как можно больше, за которые обещают ценные призы. Что здесь может настораживать? Например, нереальные обещания типа: каждому участнику опроса – в подарок iPhone. Поэтому наш настоятельный совет: прежде чем отправлять куда-то свои личные данные или использовать платные услуги, обязательно ознакомьтесь с условиями данной акции и убедитесь, что вы имеете дело не с каким-то фантомом, а с действительно существующей организацией и ее официальным предложением.

5. Мошенники в социальных сетях

Это может выглядеть, например, так: к вам через Facebook обращается какой-то случайный знакомый с невинной, казалось бы, просьбой. Ему надо срочно получить какой-то важный код, но у него, на беду, сейчас нет телефона под рукой. И он просит вас получить за него этот код, а потом переслать ему. На первый взгляд, вроде бы, ничего предосудительного. Однако на самом деле ваш телефонный номер будет увязан с каким-то сайтом, где злоумышленник сможет заказывать на основании полученного от вас кода платные услуги, причем за ваш счет. В такую ловушку чаще всего попадают дети. И если у вас возникли подозрения, сразу же свяжитесь со своим мобильным оператором, поскольку все официальные провайдеры платного контента обязаны заключать с ним соответствующие договоры.